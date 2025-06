Das Podest

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Lando Norris (GBR/McLaren) +2,471 Sekunden

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +10,455

Oscar Piastri hat den GP Spanien in Barcelona für sich entschieden und damit seinen fünften Saisonsieg eingefahren. Nach zuletzt zwei 3. Plätzen (in Emilia-Romagna und Monaco) verwies der Australier seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris und Charles Leclerc im Ferrari auf die weiteren Plätze.

12 Runden vor Schluss kam nochmals kurz Spannung auf. Andrea Kimi Antonelli musste seinen Mercedes-Boliden aufgrund eines Motorenschadens im Kies abstellen und löste damit eine Safety-Car-Phase aus. Die Fahrer holten sich nochmals frische Reifen, das Feld rückte zusammen.

Verstappen verliert Podestplatz nach Restart

Als das Rennen wieder freigegeben wurde, fuhren die beiden McLaren ungefährdet vorne weg. Spannender war es direkt hinter den beiden «Papayafarbenen». Weltmeister Max Verstappen verlor auf der Start-Ziel-Geraden kurzzeitig das Heck, was Leclerc den Weg frei machte.

Nach einem Techtelmechtel mit George Russell fiel Verstappen einen weiteren Platz zurück. Doch es kam sogar noch schlimmer für den Niederländer. Nach dem Rennen wurde ihm von den Rennkommissären eine 10-Sekundenstrafe aufgebrummt. Damit endete dieses zum Schluss turbulente Rennen für den Red-Bull-Fahrer auf dem enttäuschenden 10. Platz.

Auf einen erfolgreichen Nachmittag zurückblicken konnte Lokalmatador Fernando Alonso. Der 43-jährige Spanier holte in seinem Heimrennen mit dem 9. Schlussrang die ersten beiden Punkte in dieser Saison.

Hülkenberg verdoppelt Punktekonto

Nico Hülkenberg, der auf Position 16 gestartet war, machte gleich in der ersten Runde einen Sprung auf Rang 10. Es sollte die Grundlage für den ersten Punktgewinn des Schweizer Rennstalls seit dem Saisonstart Mitte März in Australien sein.

Der Deutsche profitierte am Schluss ebenfalls von der Safety-Car-Phase und schnappte sich in der zweitletzten Runde noch den sechstplatzierten Lewis Hamilton. Aufgrund der nach dem Rennen verhängten Strafe gegen Verstappen durfte sich Hülkenberg über Rang fünf und zehn WM-Punkte freuen.

Der zweite Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto startete und beendete das Rennen auf Position 12.

So geht es weiter

Nach einem freien Wochenende reist der Formel-1-Tross nach Übersee für den am 15. Juni stattfindenden GP von Kanada in Montreal. Das Qualifying am Samstag um 22:00 Uhr und das Rennen am Sonntag um 20:00 Uhr können Sie bei SRF live mitverfolgen.

Formel 1