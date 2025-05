Der WM-Leader startet beim GP Spanien am Sonntag vor seinem Teamkollegen Lando Norris.

Piastri holt in Barcelona die Pole Position

Oscar Piastri hat die wichtige Pole Position beim Grossen Preis von Spanien erobert und im engen McLaren-Duell damit eine starke Reaktion gezeigt. Der Australier war im Qualifying vor den Toren Barcelonas am Samstag zwei Zehntelsekunden schneller als sein britischer Teamkollege Lando Norris – dieser hatte in den vergangenen beiden Rennen einigen Boden auf Piastri gutgemacht. Nur drei WM-Punkte trennen die beiden Rivalen noch, im neunten Saisonrennen am Sonntag kann Piastri seinen Vorsprung nun wieder ausbauen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den GP Spanien am Sonntag ab 14:20 Uhr live auf SRF info.

Von Rang drei wird Weltmeister Max Verstappen im Red Bull starten, dahinter gehen Mercedes-Pilot George Russell und Lewis Hamilton im Ferrari an den Start. Bemerkenswert zudem: Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda enttäuschte erneut und wurde Letzter.

Wichtige Pole Position

Statistisch gesehen ist die Pole Position in Barcelona so wichtig wie auf kaum einer anderen Strecke. Gut 70 Prozent der Siege seit 1991 wurden hier vom ersten Startplatz errungen – in Monaco etwa sind es nur knapp 50 Prozent.

Der Kampf um diesen Vorteil war nun eine recht exklusive McLaren-Angelegenheit, genau das Gegenteil hatte die Konkurrenz sich in Barcelona eigentlich erhofft: Der Weltverband hatte eine verschärfte Regel für die Frontflügel eingeführt, die vermeintlich an der Überlegenheit der McLaren hätte kratzen können. Bislang ist das nicht zu beobachten.

Sauber auf den Plätzen 12 und 16

Die Fahrer des Schweizer Rennstalls Sauber müssen am Sonntag aus den hinteren Reihen starten. Der Brasilianer Gabriel Bortoleto schaffte den Sprung ins Q2 und klassierte sich auf dem 12. Rang. Nico Hülkenberg (GER) blieb im Q1 hängen und muss mit der 16. Startposition vorliebnehmen.

