Legende: Bester im Freitagstraining Lando Norris. Imago/PsnewZ

Die WM-Anwärter von McLaren haben zum Auftakt des Rennwochenendes am Hungaroring wie so oft in dieser Saison den Ton angegeben. Der Brite Lando Norris setzte in 1:15,624 Minuten die Tagesbestzeit. WM-Leader Oscar Piastri (AUS) lag auf Rang 2, allerdings mit einem bemerkenswerten Rückstand von fast drei Zehnteln.

Ihr erster Verfolger im Titelrennen, der vierfache Champion Max Verstappen, suchte hingegen noch verzweifelt die richtige Abstimmung: Der Red-Bull-Pilot wurde nur 14. mit mehr als einer Sekunde Rückstand. «Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich habe überhaupt keine Balance», funkte der Niederländer frustriert.

In der 1. Session hatte Sauber-Ersatzpilot Paul Aron (EST) seinen Boliden wegen technischer Probleme abstellen müssen.

Alonso nach Zitterpartie dabei

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso, der seit einer Woche an Rückenschmerzen laboriert, musste das 1. Training auslassen, bestand aber den Medical Test vor der 2. Session. Der Spanier will mit seinem 22. Start beim GP Ungarn einen Rekord aufstellen.

