Das Podest

1. Lando Norris (GBR/McLaren)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3. George Russell (GBR/Mercedes)

Beim 14. GP der Saison stellt zum 11. Mal das McLaren-Team den Sieger. Hatte in Belgien noch WM-Leader Piastri vor Norris triumphiert, so tauschten die beiden auf dem Hungaroring die Rollen. Norris feierte den 9. GP-Sieg der Karriere und sein Rennstall McLaren den 200. Erfolg in der Königsklasse.

Die Ein-Stopp-Strategie des Briten zahlte sich voll aus. Erst als mehr als die Hälfte des Rennens absolviert war, setzte sich Norris an die Spitze. Auf der letzten Runde hielt er einem letzten Angriff von Piastri stand und rettete den Sieg ins Ziel. In der WM-Wertung verkürzte Norris als erster Verfolger des führenden Piastri seinen Rückstand um 7 auf 9 Punkte.

Ich bin echt tot, das war wirklich hart. So hatten wir es eigentlich nicht geplant, das war eine Zockerei.

Ferrari geht leer aus

Kein Exploit gelang Ferrari. Charles Leclerc hatte nach seiner sensationellen Pole im Qualifying Hoffnungen auf den 1. Saisonsieg der «Scuderia» geweckt. In Runde 51 platzten die Träume der Tifosi jedoch, als Piastri mit DRS am Monegassen vorbeifuhr. Leclerc tat seinen Unmut über Funk kund. In der Schlussphase musste Leclerc auch noch Norris' Landsmann George Russell im Mercedes passieren lassen und wurde Vierter. Lewis Hamilton belegte wie im Qualifying den enttäuschenden 12. Rang.

Legende: Nach dem Start war er noch Vierter Lando Norris vor Fernando Alonso und dem grünen Boliden von Gabriel Bortoleto. imago images/NurPhoto

Bortoleto lässt Sauber jubeln

Das Sauber-Team durfte sich über ein weiteres Top-Resultat freuen. Gabriel Bortoleto fuhr mit dem 6. Platz das beste Ergebnis in seiner ersten F1-Saison heraus. Der Brasilianer machte beim Start einen Rang gut und verteidigte diesen bis ins Ziel.

Im Sandwich der beiden Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso (5.) und Lance Stroll (7.) holte Bortoleto 8 WM-Punkte. Sauber büsste damit den 6. Rang in der Konstrukteurswertung ein und liegt neu 1 Zähler hinter Aston Martin.

Keine Rolle im Kampf um die Punkte spielte Nico Hülkenberg. Der Deutsche, als Vorletzter gestartet, rieb sich in Positionskämpfen auf und wurde 13. Nach einem «Zucken» hatte er sich bereits beim Start eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt erhalten.

So geht es weiter

Der F1-Tross macht einen Monat Pause. Am 31. August geht es mit dem GP Niederlande in Zandvoort weiter.

