Max Verstappen hat den GP USA in Austin für sich entschieden. Der Niederländer baut damit die Führung in der WM-Wertung aus.

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

3. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

Max Verstappen hat erstmals den GP USA für sich entschieden. Der Niederländer behielt im Abnützungskampf die Nerven und verwies Konkurrent Lewis Hamilton auf den 2. Rang. Verstappen verdoppelte damit seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf 12 Punkte. Das Podest komplettierte Sergio Perez im Red Bull. Die Ferraris Charles Leclerc (4.) und Carlos Sainz (7.) schlugen sich ordentlich.

00:33 Video Hamilton überholt Verstappen nach dem Start Aus Sport-Clip vom 24.10.2021. abspielen

Das Duell Verstappen vs. Hamilton

Das Duell zwischen den beiden Anwärtern auf den WM-Titel war früh lanciert. Dank einem perfekten Start schob sich Hamilton schon in der 1. Runde an Pole-Setter Verstappen vorbei auf Rang 1. Verstappen konterte und ging nach 11 Runden an die Box. Das Undercut-Manöver funktionierte. Als Hamilton kurze Zeit später ebenfalls die Reifen wechselte, hatte ihn der Niederländer an der Spitze abgelöst. Doch weil sein Vorsprung allmählich schmolz und Hamilton bessere Rundenzeiten fuhr, legte Verstappen nach 31 Runden den 2. Stopp ein. Hamilton wechselte seinerseits bei Runde 38. Verstappen rettete von den 9 Sekunden Vorsprung letztlich ein paar Zehntel ins Ziel. Es war ein Rennen gegen die Zeit.

02:16 Video Verstappen rettet knappen Vorsprung ins Ziel Aus Sport-Clip vom 24.10.2021. abspielen

Alfa Romeo geht leer aus

Der von Position 15 aus gestartete Kimi Räikkönen zeigte ein gutes Rennen. Der Finne machte 5 Plätze gut und fuhr lange Zeit auf einem Punkterang. 3 Runden vor Schluss drehte sich der 40-Jährige jedoch. Der Traum vom 7. WM-Punkt der Saison war ausgeträumt. Antonio Giovinazzi belegte hinter Sebastian Vettel Platz 11.

So geht es weiter

Noch 5 Rennen sind in dieser Saison zu fahren. Der Formel-1-Tross disloziert nun weiter südlich nach Mexiko, wo am 7. November der nächste Grand Prix stattfindet.