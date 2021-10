WM-Leader Max Verstappen hat im Qualifying zum GP USA in Austin das Duell gegen Lewis Hamilton gewonnen.

GP USA in Austin

Der Niederländer im Red Bull sicherte sich erstmals in Texas die Pole Position. Der 24-Jährige verwies Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) auf Platz 2. Für Spannung ist also gesorgt. Verstappens Vorsprung in der WM-Wertung beträgt 6 Punkte.

Sein Teamkollege Sergio Perez sorgte im 3. Teil des Qualifyings in Führung liegend bei den Fans für Begeisterungsstürme. Der Mexikaner musste sich letztlich aber mit Rang 3 begnügen. Charles Leclerc im Ferrari komplettiert die zweite Startreihe. Valtteri Bottas (9./Mercedes) wird wegen eines (weiteren) Wechsels des Verbrennungsmotors ausserhalb des erlaubten Kontingents in der Startaufstellung um 5 Positionen nach hinten geschoben.

Giovinazzi und Räikkönen profitieren von Versetzungen

Die Fahrer des Teams Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen, beendeten das Qualifying in den Rängen 13 und 18. Der Italiener und der Finne profitieren aber von Rückversetzungen weiterer Konkurrenten und werden das Rennen von den Plätzen 12 beziehungsweise 15 aufnehmen.