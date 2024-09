Oscar Piastri gewinnt einen spektakulären GP vor Charles Leclerc und George Russell. Max Verstappen verliert an Boden.

Piastri triumphiert in Baku – Perez und Sainz crashen spät

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Das Podest

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:47,060 Stunden

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +10,910 s

3. George Russell (GBR/Mercedes) +31,328 s

Oscar Piastri hat einen spektakulären GP von Aserbaidschan nach einer wilden Schlussphase gewonnen und sich seinen 2. Saisonsieg gesichert. Das entscheidende Manöver gelang dem Australier in der 20. Runde, als er nach der langen Geraden im allerletzten Moment noch an Pole-Setter Charles Leclerc vorbeizog. Im Anschluss lieferten sich die beiden ein packendes Duell, wobei sich der Monegasse die Führung nicht mehr zurückerobern konnte.

Crash zwischen Perez und Sainz

In der vorletzten Runde lagen die beiden immer noch nahe beieinander, als unmittelbar hinter ihnen Sergio Perez (Red Bull) und Carlos Sainz (Ferrari) kollidierten. So musste das Rennen in einer virtuellen Safety-Car-Phase beendet werden. George Russell erbte dahinter den 3. Podestplatz.

02:20 Video Der Crash zwischen Perez und Sainz Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Norris macht trotz schlechter Ausgangslage Boden gut

Nur kurz zuvor hatte Lando Norris seine Aufholjagd gekrönt, indem der von Position 15 aus gestartete WM-Zweite seinen direkten Konkurrenten Max Verstappen noch überholt hatte. So beendeten die beiden besten Fahrer der Saison das Rennen auf den Plätzen 4 und 5. Da der Brite auch noch die schnellste Runde aufgestellt hatte, konnte er den Rückstand in der WM-Wertung auf 59 Punkte verkürzen.

00:50 Video Norris überholt Verstappen auf der drittletzten Runde Aus Sport-Clip vom 15.09.2024. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Ausserdem konnte McLaren dank dem späten Ausfall von Perez auch in der Konstrukteurswertung an Red Bull vorbeiziehen und steht damit erstmals seit über 10 Jahren an der Spitze des WM-Klassements.

Sauber erneut weit weg von den Punkten

Einmal mehr ohne Chance auf Punkte blieben die beiden Sauber-Piloten Guanyu Zhou und Valtteri Bottas, die auf den Rängen 14 und 16 das Ziel erreichten. Damit wartet der Schweizer Rennstall seit beinahe einem Jahr auf WM-Punkte.

So geht es weiter

Bereits nächste Woche steht in Singapur der nächste GP auf dem Programm. Danach kommt es zu einer vierwöchigen Pause bis es in den USA mit dem 4. Sprint der Saison weitergeht.