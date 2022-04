Das Podest

1. Charles Leclerc (MON, Ferrari)

2. Sergio Perez (MEX, Red Bull)

3. George Russell (GBR, Mercedes)

Es erinnerte an die Hamilton'sche Überlegenheit der letzten Jahre: Charles Leclerc dominierte das Rennen in Melbourne nach Belieben und holte sich im 3. Saisonrennen überlegen den 2. Sieg. Der Monegasse setzte sich von Beginn weg vorne ab und drehte in der Folge einsam seine Runden an der Spitze. Nicht einmal beim Reifenwechsel nach 23 Runden musste Leclerc seine Führung abgeben.

Das Rennen hatte nach 6 Runden und einem Verdreher von Carlos Sainz mit einem fliegenden Neustart noch einmal begonnen werden müssen – doch auch da war kein Vorbeikommen an Pole-Setter Leclerc. Der WM-Leader baute damit auch dank dem Zusatzpunkt für die schnellste Runde seine Führung im WM-Klassement weiter aus.

Legende: Umjubelt Charles Leclerc nach seinem Triumph. Reuters/Loren Elliott

Beim erstmals seit 2019 ausgetragenen GP «Down Under» fuhren hinter Leclerc Sergio Perez und George Russell aufs Podest. Mercedes konnte sich neben Russells Platz 3 auch über einen gelungenen Auftritt des in Saudi-Arabien noch enttäuschenden Lewis Hamilton freuen: Der Serien-Weltmeister holte sich Platz 4.

Die gewichtigen Ausfälle

Es rieche nach Benzin, meldete Max Verstappen 20 Runden vor Schluss seiner Box. Kurz darauf war Feierabend für den Titelverteidiger: Mit einem Motorschaden musste er das Rennen aufgeben und aus dem bereits leicht brennenden Auto aussteigen.

01:39 Video «Ich rieche Benzin»: Verstappen muss seinen Boliden stehen lassen Aus Sport-Clip vom 10.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Auch Sebastian Vettel konnte sein Comeback nach überstandener Corona-Infektion nicht erfolgreich abschliessen: Nach einem kurzen Abstecher ins Kiesbett (Runde 11) verlor der Deutsche in Runde 24 die Kontrolle über sein Auto, fuhr in die Leitplanken und musste aufgeben.

Weil auch Sainz nach seinem frühen Verdreher ausfiel, ist Russell neu erster Verfolger von Leclerc in der WM-Wertung (34 Punkte Rückstand).

Bottas punktet für Hinwil

Der Finne Valtteri Bottas sicherte sich im Alfa Romeo dank einer starken Schlussphase als Achter 4 WM-Punkte. Zhou Guanyu (CHN) im zweiten Auto des Hinwiler Teams verpasste als Elfter ein zählbares Ergebnis knapp.

So geht's weiter

Das 4. Rennen der Saison steigt in 2 Wochen: Vom 22. – 24. April geht es in Imola beim GP Emilia Romagna zur Sache.