Das Podest

1. Max Verstappen (NED) 1:31:44,742 Stunden

2. Sergio Perez (MEX) +22,457 Sekunden

3. Carlos Sainz (ESP) +25,110

Neue Saison, altes Bild: Weltmeister Max Verstappen war auch zum Auftakt in Bahrain nicht zu bezwingen. Der Sieg des Pole-Setters geriet zu keiner Zeit in Gefahr. Gleich beim Start setzte sich der Niederländer im Red Bull etwas ab. Spätestens nach dem Wechsel auf die harten Reifen – welcher das gesamte Feld nach einem Drittel des Rennens vollzog – fuhr Verstappen der Konkurrenz mit drei schnellsten Runden in Serie regelrecht davon.

Am Ende lag der Dominator 22 Sekunden vor seinem zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Perez. Für Verstappen, der damit auch gleich wieder die Führung in der WM-Wertung übernimmt, ist es saisonübergreifend der 8. Sieg in Serie.

00:41 Video Erste Zieleinfahrt der Saison: Verstappen lässt sich feiern Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Für den Red-Bull-Rennstall war der Auftakt im Kleinstaat am Persischen Golf auf ganzer Ebene ein Erfolg: Perez zeigte ebenfalls ein starkes Rennen und arbeitete sich von Startplatz 5 stetig nach vorne auf Schlussrang 2. Carlos Sainz im Ferrari konnte den Mexikaner zu wenig bedrängen und verlor bis ins Ziel knappe 3 Sekunden. Charles Leclerc auf Platz 4 konnte zwar im Podestkampf nicht mitreden, rundete aber das starke Ergebnis der «Scuderia» ab.

Zhou mit starker Aufholjagd

Nach dem verpatzten Qualifying durfte man sich aus Schweizer Sicht auf dem Bahrain International Circuit wenig Hoffnung machen. Doch Guanyu Zhou überraschte: Der Chinese, von Platz 17 gestartet, zeigte im Sauber eine überzeugende Aufholjagd. Nach Rennhälfte duellierte er sich mit Fernando Alonso bereits um Platz 10 und damit den letzten Punkterang. Das Duell ging allerdings an den routinierten Spanier im Aston Martin (am Ende Rang 9) und Zhou ging hinter dem 10.-platzierten Lance Stroll (Aston Martin) knapp leer aus.

Für Valtteri Bottas missriet der Saisonauftakt: Der Finne verlor bei einem Boxenstopp zur Rennhälfte anscheinend wegen einem klemmenden Fahrteil fast eine Minute und damit auch das Rennen.

00:21 Video Aufregung in Bottas' Box: Sauber-Pilot verliert viel Zeit Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

So geht es weiter

Das Rennwochenende in Bahrain ist durch, für den F1-Tross geht es weiter Richtung Saudi-Arabien. Auch dort wird aufgrund des islamischen Fastenmonats Ramadan das Rennen auf Samstag vorgezogen. Somit wird auch das restliche Programm angepasst: Am Donnerstag stehen die ersten beiden Trainings an, am Freitag das dritte Training sowie das Qualifying.