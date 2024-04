WM-Leader Max Verstappen sichert im Qualifying zum GP in China souverän die Pole Position. Sergio Perez komplettiert die Red-Bull-Frontreihe in Schanghai.

Mit Valtteri Bottas schafft es erstmals in dieser Saison ein Sauber-Pilot ins Q3 – der Finne wird 10.

Das Rennen steigt am Sonntag um 09:00 Uhr. Ab 08:20 Uhr sind Sie auf SRF zwei live dabei.

Vier Stunden nach seinem ungefährdeten Sieg im Sprint dominierte Verstappen auch das Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag. Der Niederländer war auf seiner besten Runde über drei Zehntel schneller als sein erster Verfolger, Teamkollege Sergio Perez.

Jubiläum für Red Bull

Saisonübergreifend steht Verstappen zum sechsten Mal am Stück ganz vorne in der Startaufstellung, was für seinen Arbeitgeber ein Jubiläum bedeutet. Zum 100. Mal wird ein Fahrer von Red Bull einen Grand-Prix von der Pole Position aus in Angriff nehmen.

Hinter dem Duo der «Roten Bullen» werden Fernando Alonso im Aston Martin und Lando Norris im McLaren Aufstellung nehmen. Die ganze Bandbreite der Emotionen erlebte Lewis Hamilton im Mercedes. Nach seinem 2. Rang im Sprint schied der Brite nach einem missglückten Bremsmanöver schon in der ersten Tranche aus. Hamilton blieb lediglich Startplatz 18.

Ferrari nur auf 6 und 7

Enttäuschend verlief das Qualifying auch für Ferrari. Der bisher ärgste Konkurrent von Red Bull musste sich mit den Rängen 6 und 7 begnügen. Carlos Sainz sorgte im Q2 nach einem Dreher zudem für eine Unterbrechung. Der Spanier verlor in der letzten Kurve die Kontrolle über sein Auto kollidierte seitlich mit den Reifenstapeln am Streckenrand.

01:41 Video Sainz kommt von der Strecke ab und verursacht Unterbruch Aus Sport-Clip vom 20.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

In der Unterbrechung rüsteten die Ferrari-Mechaniker das Auto mit einem neuen Frontfügel aus, sodass es für Sainz doch noch weitergehen konnte. Zu mehr als Rang 7 reichte es jedoch nicht.

Bottas bis zum Schluss dabei

Die Fahrer des Teams Sauber schufen sich unterschiedliche Ausgangslagen für den Sonntag. Valtteri Bottas stiess als erster Fahrer des Hinwiler Rennstalls in diesem Jahr ins Finale der Top 10 vor. Der Finne nimmt das Rennen auf dem Shanghai International Circuit von Startplatz 10 unter die Räder.

Guanyu Zhou vermochte zur Enttäuschung seiner Landsleute auf den Tribünen seine schwarze Serie nicht zu beenden. Der aus Schanghai stammende Chinese schied zum achten Mal in Folge im Q1 aus. Zhou wird von Startplatz 16 zu seinem Heimrennen losfahren.