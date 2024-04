Legende: Zwei Podest-Fahrer unter sich Max Verstappen nach dem Rennen im Gespräch mit Lando Norris. Reuters/Edgar Su

Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Lando Norris (GBR/McLaren)

3. Sergio Perez (MEX/Red Bull)

Das Rennen

Auch mehrere Safety-Car-Phasen brachten Max Verstappen nicht davon ab, im 5. Rennen der Saison den 4. Sieg zu feiern. Der Erfolg des niederländischen Pole-Setters geriet während den 56 Runden auf dem Circuit in Schanghai zu keinem Zeitpunkt in ernsthafte Gefahr.

Hinter dem überlegenen Red Bull des amtierenden Weltmeisters schaffte es Lando Norris im McLaren, Verstappens Teamkollegen Sergio Perez in Schach zu halten. Der Brite machte im Vergleich zum Qualifying zwei Ränge gut und fuhr mit Rang 2 sein bisher bestes Saisonergebnis heraus. Der Mexikaner Perez komplettierte das Podest.

Falsch gepokert bei Alonso

Eine Enttäuschung musste Fernando Alonso einstecken. Der Spanier im Aston Martin, von Position 3 aus gestartet, wurde Opfer einer Fehleinschätzung seines Teams. Obschon sich wiederholt die Möglichkeit bot, wie fast die gesamte Konkurrenz auf die harten Reifen zu wechseln, setzte man bei Alonso bei Rennhälfte auf die Softs.

Diese hielten jedoch nicht bis zum Schluss, ein zusätzlicher Boxenstopp war die Folge. Letzterer kostete dem Altmeister viele Ränge. Einige konnte Alonso auf den letzten Runden mit den Medium-Reifen zwar wieder gutmachen, zu mehr als dem 7. Platz reichte es dem 42-Jährigen jedoch nicht. Immerhin sicherte sich Alonso noch den Extra-Punkt für die schnellste Runde.

Bittere Pille für Sauber

Nachdem mit Valtteri Bottas am Samstag erstmals in dieser Saison ein Pilot des Hinwiler Rennstalls im Qualifying den Einzug in das Q3 geschafft hatte, durfte Sauber auf die ersten WM-Punkte hoffen. Diese Hoffnung zerschlug sich im Rennen jedoch schon relativ früh. In Runde 21 gab das Auto von Bottas den Geist auf: Motorschaden. Der Finne musste seinen Boliden ausrollen lassen und das Rennen auf Position 11 liegend aufgeben.

Die Aussichten von Guanyu Zhou im anderen Sauber auf ein Erfolgserlebnis vor Heimpublikum waren mit Startplatz 16 von Anfang an eingeschränkt. Die Ausgangslage erwies sich wie befürchtet als zu grosse Hypothek. Der Lokalmatador erreichte das Ziel als 14., konnte sich von seinen Landsleuten aber dennoch feiern lassen.

So geht es weiter

Nach den beiden Rennen in Japan und China verlässt der Formel-1-Tross den asiatischen Kontinent und verschiebt sich in Richtung Nordamerika. In zwei Wochen steht in Miami der 6. GP der Saison an.