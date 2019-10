Das Podest

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2. Sebastian Vettel (GER), Ferrari

3. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes

Sebastian Vettel hatte seine Pole Position in Suzuka auf den ersten Metern bereits verspielt: Nach einem miserablen Start musste er Valtteri Bottas aus der 2. Reihe an sich vorbeiziehen lassen.

Der Finne setzte sich an die Spitze und in der Folge kontinuierlich ab. Auch seine 2-Stopp-Strategie ging perfekt auf, derweil sich Teamkollege Lewis Hamilton verpokerte und trotz geplanter 1-Stopp-Strategie ebenfalls zweimal die Reifen wechseln musste. So musste der Brite am Ende mit Platz 3 Vorlieb nehmen. Zwischen den Mercedes-Fahrern klassierte sich Pole-Setter Vettel auf dem 2. Rang.

Mercedes im Hoch – Verstappen im Pech

Mit seinem 3. Saisonsieg machte Bottas leicht Boden gut auf WM-Leader Hamilton. Dank den 2 Podestplätzen hat Mercedes zudem frühzeitig die Konstrukteurswertung für sich entschieden. Zudem könnte Hamilton beim nächsten GP in Mexiko seinen 6. WM-Titel perfekt machen.

Kein Glück hatte Max Verstappen. Der Niederländer war in der ersten Kurve mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc kollidiert und rutschte neben die Strecke. Wenig später musste er das Rennen aufgeben. In den letzten 3 Jahren war der Red-Bull-Fahrer in Suzuka jeweils auf dem Podest gestanden.

Stunden nach Rennende bestraften die Kommissäre Leclerc für dieses Manöver sowie das anschliessende Weiterfahren mit zwei Zeitstrafen von total 15 Sekunden. Damit belegte der Monegasse Rang 7 hinter Daniel Ricciardo.

Alfa Romeo ohne Punkte

Die Alfa-Romeo-Fahrer verpassten es, eine gute Ausgangslage nach dem Qualifying auszunutzen. Kimi Räikkönen (Startplatz 13) konnte sich nach schwachem Rennen mit einem Schlussspurt zurück auf Rang 14 kämpfen, Antonio Giovinazzi (11) musste sich mit Platz 16 begnügen.

Resultate Übersicht GP Japan

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.10.19, 06:30 Uhr