Legende: Allein auf weiter Flur Max Verstappen. IMAGO / PanoramiC

Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Sergio Perez (MEX/Red Bull)

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Das Rennen

Nach dem Ausfall in Melbourne hat Max Verstappen die Formel-1-Machtverhältnisse im japanischen Suzuka wieder zurechtgerückt: Der Niederländer dominierte das Rennen nach Belieben. Er machte sich früh aus dem Staub und spulte danach sein Pensum einsam und souverän herunter.

Damit triumphierte Verstappen in Japan zum 3. Mal in Folge – das war zuvor nur Michael Schumacher gelungen. In der WM-Wertung baute der 26-Jährige seine Führung mit dem 3. GP-Sieg im 4. Rennen aus.

Hinter Verstappen konnte sich Teamkollege Sergio Perez über Rang 2 freuen. Auch dem Mexikaner blieben Zweikämpfe erspart – vor und hinter ihm klaffte eine Lücke. Carlos Sainz im Ferrari komplettierte das Podest.

Der frühe Crash – und das lange Warten

Das Rennen hatte kurz nach dem Start unterbrochen werden müssen. Alexander Albon (Williams) und Daniel Ricciardo (Racing Bulls) berührten einander in der 3. Kurve und krachten in den Reifenstapel.

Erst 32 Minuten später wurde der Grand Prix neu gestartet – diesmal ohne Aufreger.

01:27 Video In Suzuka kracht's beim Start zwischen Albon und Ricciardo Aus Sport-Clip vom 07.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Sauber mit dem nächsten Nuller

Die Sauber-Piloten blieben einmal mehr ohne Durchschlagskraft. Valtteri Bottas liebäugelte bis gut 10 Runden vor Schluss mit einem Punkt, dann wurde er im Klassement durchgereicht – der Finne wurde 14.

Guanyu Zhou, der das Rennen als Letzter in Angriff genommen hatte, begab sich nach 12 Runden an die Boxen. Wenig später musste der Chinese mit Getriebeproblemen aufgeben. Das Warten auf den ersten Sauber-Punkt in dieser Saison dauert also an.

Der Lokalmatador liefert

Yuki Tsunoda im Williams hat eine 12-jährige Durststrecke beendet. Er sicherte sich als erster Japaner seit Kamui Kobayashi einen Punktgewinn auf der Heimstrecke. Kobayashi war 2012 im Sauber sensationell auf den 3. Platz gefahren.

So geht es weiter

Der Formel-1-Tross bleibt in Asien. Der nächste GP steigt in zwei Wochen, am 21. April, in Schanghai (China). Im letzten Jahr konnte das Rennen aufgrund der Null-Corona-Politik nicht durchgeführt werden.