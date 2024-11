Beim Sieg von George Russell sichert sich Max Verstappen vorzeitig die WM. Sauber schnuppert an den ersten Punkten.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die WM-Entscheidung

Die Sicherheit war bei Max Verstappen oberstes Gebot, der Fokus galt einzig dem WM-Kampf. Zwar arbeitete sich der von Platz 5 gestartete Niederländer in der Anfangsphase des GP Las Vegas zwischenzeitlich bis auf Platz 2 vor. Als dann aber die Konkurrenz von hinten anklopfte, wehrte er sich nicht gross.

Auf Runde 32 zog Lewis Hamilton mühelos vorbei, kurz darauf durfte auch Carlos Sainz den WM-Leader passieren. Verstappen fuhr im stetigen Wissen: Lando Norris, sein letzter Widersacher um den Titel, hatte er hinter sich und im Griff. Am Ende reichte er für Verstappen zu Platz 5, einen Rang vor Norris, der Punkte hätte aufholen müssen.

Für den 27-jährigen Verstappen ist es der 4. WM-Titel in Folge. Vier Titelgewinne hintereinander gewannen vor Verstappen erst Juan Manuel Fangio im Mercedes (1954 bis 1957), Michael Schumacher im Ferrari (2000 bis 2005), Sebastian Vettel im Red Bull (2010 bis 2013) und Hamilton im Mercedes (2017 bis 2020).

03:41 Video Verstappen: «Es war eine anspruchsvolle Saison – ich musste oft Ruhe bewahren» Aus Sport-Clip vom 24.11.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 41 Sekunden.

Das Podest

1. George Russel (GBR/Mercedes)

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Während der Fokus in der Spielmetropole vor allem dem WM-Kampf galt, drehte der von der Pole Position aus gestartete George Russell an der Spitze einsam seine Runden. Einzig Teamkollege und Landsmann Hamilton konnte den zwischenzeitlich immensen Vorsprung des Briten etwas verkleinern. Am Ende feierte Mercedes den Doppelsieg. Für Norris ist es der 3. GP-Sieg seiner Karriere.

Carlos Sainz im Ferrari komplettierte das Podest – trotz eines Mini-Aufregers kurz nach Rennhälfte. «Wacht auf, Jungs», funkte Sainz auf Englisch frustriert an seine Box. Diese hatte ihn zuvor etwas im Stich gelassen: Der Ferrari-Pilot wollte gerade abbiegen, als ihm gesagt wurde, das Team sei noch nicht bereit. Sainz konnte gerade noch beschleunigen und die Einfahrt in die Boxengasse wieder verlassen, verlor aber wichtige Sekunden und einen Platz an Hamilton.

Zhou gibt Platz 8 wieder ab

Das Sauber-Team blieb auch im 22. Rennen der Saison ohne Punkte. Guanyu Zhou, der von so weit vorne gestartet war wie noch nie in dieser Saison (13.), kämpfte sich zwischenzeitlich bis auf Platz 8 vor. Doch der Chinese schnupperte nur kurz an den ersten Saison-Punkten und wurde auch wegen eines mässigen Boxenstopps noch auf Rang 13 durchgereicht.

Valtteri Bottas kam gar nicht auf Touren und fuhr mit grossem Rückstand am Ende des Feldes. Aufgrund von zwei Ausfällen reichte dies zu Platz 18.

So geht es weiter

Im Dezember stehen die letzten zwei Saisonrennen an, es geht auf die arabische Halbinsel. In einer Woche gibt Katar den Gastgeber, das Saisonfinale steigt dann in Abu Dhabi (8.12.). Nach der WM-Entscheidung geht es nur noch um die Konstrukteurswertung. In dieser verkürzte Ferrari den Vorsprung von Leader McLaren auf 24 Punkte.