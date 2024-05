Das Podest

1. Lando Norris (GBR/McLaren)

2. Max Verstappen (NED/Red Bull)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Im Team McLaren hatten sie vor dem Beginn der Saison ihre Ansprüche ohne Zurückhaltung angemeldet. Als Ziel gaben sie nichts weniger als Siege aus. Sie waren überzeugt, selbst Max Verstappen bei idealer Konstellation die Stirn bieten zu können.

Diese perfekten Voraussetzungen waren nun in Miami gegeben. Lando Norris lieferte bei erster Gelegenheit den Beweis, dass die Techniker beim radikalen Umbau am Auto in die richtige Richtung zielten. Die komplette neueste Version stand an diesem Wochenende in Florida einzig dem Engländer zur Verfügung. Sein Teamkollege Oscar Piastri musste sich fürs Erste mit einer teilweisen Erneuerung begnügen.

Norris nutzt Safety-Car-Phase

Die entscheidende Szene ereignete sich im Zuge einer Safety-Car-Phase nach rund der Hälfte des Pensums. Die Neutralisation des Rennens war nach einer Kollision zwischen Kevin Magnussen und Logan Sargeant nötig geworden. Norris nutzte die Zeit, in der der Führungswagen die minimierte Geschwindigkeit vorgibt, zu seinem Zwischenstopp fürs Reifenwechseln. Der geringere Zeitverlust erlaubte es dem Briten, als Führender auf die Strecke zurückzukehren.

01:51 Video Im richtigen Moment an die Box: Norris nutzt Safety-Car-Phase perfekt Aus Sport-Clip vom 05.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Wer nun dachte, dass der fünffache Saisonsieger Verstappen sich ein Duell mit Norris liefern würde, sah sich getäuscht. Der Brite, der zuvor bei 109 Formel-1-Starts noch nie hatte gewinnen können, setzte sich sogleich vom niederländischen Weltmeister ab und distanzierte diesen Runde um Runde weiter. Am Ende feierte Norris überlegen und mit knapp 8 Sekunden Vorsprung seinen Premieren-Sieg.

Legende: Lässt sich feiern Lando Norris. Reuters/Brian Snyder

Verstappen, der sich in seinem Auto einmal mehr nach eigener (Funkspruch-)Aussage nicht wohl fühlte, musste mit Platz 2 Vorlieb nehmen. In dieser Saison hatte der amtierende Weltmeister bislang einzig in Australien nach einem Defekt nicht gewonnen. Hinter Verstappen holte sich Charles Leclerc im Ferrari den 3. Podestplatz, knapp vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz.

Zhou macht bei Jubiläum Boden gut

Für den Sauber-Rennstall gab es erneut keine Punkte, aber immerhin ein gelungenes Jubiläum von Guanyu Zhou zu bejubeln. In seinem 50. GP für den Hinwiler Rennstall verbesserte sich der Chinese von Startplatz 19 immerhin noch auf Rang 14. Teamkollege Valtteri Bottas reihte sich auf Platz 17 ein.

So geht es weiter

Nach einem freien Wochenende geht es für den F1-Tross in zwei Wochen in Europa weiter. Erst steht der GP Emilia Romagna in Imola an (17. – 19. Mai), dann geht es weiter zum prestigeträchtigen Rennen in Monaco (24. – 26. Mai).