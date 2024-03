Max Verstappen ist auch in Dschidda nicht zu schlagen. Für die Sauber-Fahrer setzt es ein weiteres Rennen ohne Punkte ab.

Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Sergio Perez (MEX/Red Bull)

3. Lando Norris (GBR/ McLaren)

Der 2. Grosse Preis des Jahres hat wenig überraschend den gleichen Sieger hervorgebracht wie der 1. Weltmeister Max Verstappen setzte seinen Siegeslauf unbeirrt fort und siegte vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. Einzig nach einer Safety-Car-Phase nach 7 Runden, Lance Stroll hatte seinen Wagen in die Streckenbegrenzung gefahren, musste er die Führung kurzzeitig an Lando Norris abgeben. Nach wenigen Runden überholte Verstappen den McLaren-Piloten aber wieder problemlos.

Hinter den beiden Red-Bull-Piloten komplettierte Charles Leclerc das Podest. Der Monegasse hielt Oscar Piastri auf Distanz und sorgte so für das zweite Ferrari-Podest der Saison. Vor Wochenfrist hatte Carlos Sainz den 3. Rang belegt. Der Spanier fehlte allerdings dieses Wochenende wegen einer Blinddarmerkranung.

Sein Ersatzmann, der erst 18-jährige Oliver Bearman, überzeugte bei seinem Debüt. Der Brite steigerte sich von Startplatz 11 in die Punkteränge und holte sich den 7. Schlussrang und damit 6 WM-Punkte.

Sauber ohne Punkte

Auch im zweiten Rennen ohne Punkte blieb Sauber. Bereits im Qualifying waren beide Autos im ersten Abschnitt hängengeblieben, im GP konnten sich die beiden nicht mehr nach vorne arbeiten. Valtteri Bottas fuhr einsam seine Runden und belegte den 17. Rang.

Guanyu Zhou blieb lange auf der Strecke und vollzog den obligatorischen Boxenstopp erst spät. Dort ging einiges schief – wie bereits vor einer Woche, als Bottas viel Zeit verlor. Deshalb wurde der Chinese letztlich nur 18., nur die beiden Ausgeschiedenen, neben Stroll hatte sich Pierre Gasly bereits in der Startrunde verabschiedet, klassierten sich hinter ihm.

So geht es weiter

Nach den ersten beiden Rennen folgt jetzt eine zweiwöchige Pause. Am 24. März steigt der GP von Australien, dann wieder wie gewohnt an einem Sonntag. Im Anschluss folgen mit Japan (7.4.) und China (21.4.) zwei Rennen in Asien.