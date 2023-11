Legende: Fährt zum 12. Mal auf die Pole Position Max Verstappen. Imago Images/Glenn Dunbar

Dominator Max Verstappen entschied auch das letzte Qualifying des Jahres in der Formel 1 für sich. Der Niederländer darf sich damit gute Chancen auf den 19. Sieg in diesem Jahr ausrechnen, hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten zuletzt doch 8-mal in Folge der Qualifying-Sieger auch das Rennen gewonnen.

In Gefahr war Verstappens Pole Position nie. Ferrari-Pilot Charles Leclerc kam dem Niederländer mit seiner letzten Runde noch am nächsten, blieb aber auch mehr als ein Zehntel hinter dem Weltmeister. Auf ein erfolgreiches Qualifying blicken ausserdem die beiden McLaren-Fahrer zurück. Oscar Piastri startet am Sonntag von der 3., Lando Norris von der 5. Position aus. Dazwischen schob sich George Russell.

Alfas früh draussen

Um den 2. Platz in der Konstrukteurs-Wertung zeichnet sich aktuell ein spannender Kampf zwischen Mercedes und Ferrari ab, da bei beiden Teams nur jeweils ein Fahrer überzeugte. Lewis Hamilton überstand den 2. Qualifying-Abschnitt als 11. nicht. Carlos Sainz (16.), der in dieser Saison als einziger Nicht-Red-Bull-Fahrer ein Rennen gewinnen konnte, schied gar bereits nach dem Q1 aus.

Ebenfalls früh beendet war der Arbeitstag für den Hinwiler Rennstall Alfa Romeo. Sowohl Valtteri Bottas (18.) wie auch Guanyu Zhou (19.) schieden nach dem Q1 aus. Ein Ausrufezeichen setzte derweil Williams-Pilot Alexander Albon. Der Thailänder schlug seinen Teamkollegen Logan Sargeant auch in Abu Dhabi und war damit in jedem Qualifying der Saison der schnellere Williams-Fahrer.