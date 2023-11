Das Podest

1. Max Verstappen (NED) 1:27:02,624 Stunden

2. Charles Leclerc (MON) +17,993 Sekunden

3. George Russell (GBR) +20,328 Sekunden

Die Saison der Superlative endete für Red Bull und Max Verstappen mit einem weiteren Triumph. Der Weltmeister feierte in Abu Dhabi im 22. Rennen den 19. Sieg und unterstrich seine Dominanz in der Königsklasse des Motorsports damit einmal mehr. Der 26-Jährige erreichte zudem einen weiteren Meilenstein: Mit dem 54. Grand-Prix-Sieg schiebt er sich in der ewigen Rangliste an Sebastian Vettel vorbei auf den 3. Platz.

Verstappens Sieg hatte sich schon nach dem Start abgezeichnet. Der von der Pole Position gestartete Niederländer behauptete die Führung souverän und fuhr schnell mehr als eine Sekunde Vorsprung auf Verfolger Charles Leclerc heraus. Von einem dominanten Auftritt konnte man allerdings erst nach dem ersten Boxenstopp sprechen: Nach dem Wechsel auf die harten Reifen vergrösserte Verstappen den Abstand zur Konkurrenz kontinuierlich. Bei Rennhälfte lag er bereits mehr als 5 Sekunden vor Leclerc, am Schluss trennten die beiden gar fast 18 Sekunden.

Mercedes verteidigt Platz 2

Spannender als der Kampf um den Tagessieg gestaltete sich das Duell um Platz 2 in der Konstrukteurs-Wertung zwischen Mercedes und Ferrari. Vor dem Rennen betrug der Rückstand des italienischen Rennstalls 4 Punkte. Diesen konnten Leclerc und insbesondere Carlos Sainz nicht mehr wettmachen. Der Spanier beendete das Rennen nicht und holte keine Punkte. George Russell (3.) und Lewis Hamilton (9.) verteidigten Rang 2 damit erfolgreich.

Alfa Romeo zum 16. Mal ohne Punkte

Nichts zu jubeln gab es derweil für die Schweizer Alfa-Romeo-Equipe. Die beiden Fahrer Guanyu Zhou (17.) und Valtteri Bottas (18.) holten zum 16. Mal in dieser Saison keine Punkte. Der Rennstall verblieb damit auf dem 9. Rang in der Team-Wertung – im Vergleich zum 6. Platz im Vorjahr ein grosser Rückschritt und eine herbe Enttäuschung.