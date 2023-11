Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Lando Norris (GBR, McLaren)

3. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin)

Gegen Weltmeister Max Verstappen war auch beim GP von Brasilien kein Kraut gewachsen. Der niederländische Pole-Setter siegte überlegen vor Lando Norris im McLaren und Fernando Alonso im Aston Martin. Für Verstappen war es im 20. Rennen bereits der 17. Saisonsieg, womit er seinen Rekord weiter ausbaute. Mit dem 52. Erfolg seiner Karriere ist der 26-jährige Red-Bull-Star nur noch einen GP-Sieg vom vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel entfernt.

Das Duell des Tages spielte sich hinter Verstappen und Norris ab. In der letzten Runde schob sich Sergio Perez im anderen Red Bull zunächst an Alonso vorbei auf Platz 3, dann liess er ihn nach einem von aussen schwer verständlichen Schlenker doch wieder vorbei. Aston-Martin-Pilot Alonso wurde Dritter, Perez baute im Kampf um die Vizeweltmeisterschaft immerhin seinen Vorsprung in der WM-Wertung auf seinen Verfolger Lewis Hamilton auf 32 Punkte aus.

Der missglückte Start

Aufregung hatte es in Interlagos ansonsten vor allem zu Beginn gegeben, denn der erste Startversuch misslang. Das Feld kam nur bis zur ersten Kurve, dann rückte auch schon der Safety Car aus. Eine Kollision zwischen Alexander Albon im Williams und Kevin Magnussen im Haas, an der auch dessen Teamkollege Nico Hülkenberg beteiligt war, erzwang die rote Flagge. Nach langwierigen Aufräum- und Reparaturarbeiten erfolgte der Neustart erst eine halbe Stunde später.

Der Pechvogel

Charles Leclerc, Zweiter des Qualifyings, war beim Start des Grand Prix schon gar nicht mehr mit von der Partie gewesen. Bereits in der Aufwärmrunde versagte die Hydraulik an seinem Ferrari den Dienst, Leclerc konnte nicht mehr lenken und landete in der Bande. «Warum hab ich bloss immer so ein Pech?», fragte sich der Monegasse.

Die unrühmliche Premiere von Alfa Romeo

Für das Team Alfa Romeo war es ein Rennen zum Vergessen. Weder Valtteri Bottas noch Guanyu Zhou konnten den GP beenden – es war der erste Doppelausfall in diesem Jahr für die in Hinwil beheimatete Equipe. Sowhl der Finne als auch der Chinesen beklagten einen technischen Defekt.

So geht es weiter

Brasilien war der drittletzte Stopp der Saison 2023. Zum Abschluss steht am 19. November der GP von Las Vegas an, ehe der Formel-1-Zirkus in die Vereinigten Arabischen Emirate disloziert. In Abu Dhabi bestreiten Verstappen und Co. am 26. November das traditionelle Saisonfinale.