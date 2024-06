Norris und Verstappen kollidieren in Führung liegend kurz vor Schluss. Russell profitiert und gewinnt in Österreich.

Legende: Fuhr unverhofft zu seinem zweiten Karriere-Sieg George Russell im Mercedes. imago images/ANP

Das Podest

1. George Russell (GBR/Mercedes)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

Lange sah es nach einer weiteren Machtdemonstration Max Verstappens aus. Der Niederländer im Red Bull führte das Rennen mit rund 7 Sekunden Vorsprung auf Lando Norris im McLaren an, als die beiden den zweiten Boxenstopp einlegten. Von da an nahm das Unheil – vor allem für Verstappen – seinen Lauf.

Erst missriet dem Red-Bull-Team der Reifenwechsel, sodass Verstappens Vorsprung auf Norris halbiert wurde. Gleich danach unterlief dem Niederländer ein Verbremser, Norris konnte nochmals näherkommen. Die Fans im steirischen Spielberg sahen plötzlich ein offenes Rennen um den Tagessieg. Die entscheidende Szene sollte jedoch noch folgen.

Russell als lachender Dritter

In Runde 64 lancierte Norris einen weiteren Versuch, Verstappen zu überholen, wobei die beiden in der Kurve kollidierten. Beide mussten daraufhin einen weiteren Stopp in der Boxengasse einlegen, für Norris war das Rennen gar zu Ende. Aufgrund der Kollision wurde Verstappen mit einer 10-Sekunden-Strafe belegt, das Rennen beendete er als Fünfter.

Der grosse Profiteur der Kollision war George Russell im Mercedes. Er war fast das ganze Rennen über hinter Norris und Verstappen als Dritter gefahren. Nach dem Zusammenstoss von Norris und Verstappen liess er auf den letzten 7 Runden nichts mehr anbrennen und fuhr zu seinem erst 2. Sieg der Karriere. Den ersten hatte er sich 2022 in Sao Paulo geholt.

Sichtlich berührt und stolz lauschte der 26-Jährige der britischen Hymne bei der Siegerehrung. Erst zum vierten Mal in dieser Saison lief nicht die niederländische im Anschluss an einen Verstappen-Sieg.

00:29 Video In Führung liegend: Norris und Verstappen kollidieren 7 Runden vor Schluss Aus Sport-Clip vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Leclerc fällt früh zurück

Für Charles Leclerc war das Rennen eigentlich schon nach der ersten Kurve gelaufen. Der Australier Oscar Piastri war dem Monegassen in den Frontflügel gefahren, der daraufhin weit zurückfiel und in die Box musste. Der 3. der Gesamtwertung war zwischenzeitlich auf den 19. Platz durchgereicht worden. Im Laufe der 71 Runden konnte sich Leclerc noch auf den 11. Rang vorarbeiten.

00:25 Video Piastri fährt Leclerc in der Startkurve in den Frontflügel Aus Sport-Clip vom 30.06.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Sauber geht wieder leer aus

Hinter Leclerc klassierten sich unter anderem die beiden Sauber-Piloten. Guanyu Zhou, der als letzter und aus der Boxengasse gestartet war, konnte neben dem ausgeschiedenen Norris zwei weitere Fahrer überholen und 17. werden. Teamkollege Valtteri Bottas konnte zwei Ränge gutmachen und beendete das Rennen auf Platz 16. Damit wartet Sauber weiter auf die ersten Punkte in diesem Jahr.

So geht es weiter

Den nächsten Halt macht der Formel-1-Tross in Silverstone. Das Qualifying am Samstag, 6. Juli, sowie den Grossen Preis von Grossbritannien am Sonntag, 7. Juli, können Sie bei SRF verfolgen.