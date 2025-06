Das Podest

1. Lando Norris (GBR/McLaren)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Dass beim Schweizer Rennstall Sauber in einem Rennen beide Fahrer Punkte holen, kommt nun wahrlich nicht oft vor. Zuletzt war dies im Oktober 2023 der Fall gewesen, als Valtteri Bottas (FIN) und Guanyu Zhou (CHN) – noch unter dem Namen Alfa Romeo fahrend – in Katar die Plätze 8 und 9 belegten. Seither vergingen 39 Rennen ohne Doppelpunkte für das Schweizer Team.

Beim Grossen Preis von Österreich war es wieder einmal so weit. Nach dem überragenden 8. Platz im Qualifying präsentierte sich Rookie Gabriel Bortoleto (BRA) auch im Rennen stark, das Auto konnte mit der Konkurrenz mithalten. Auf diesem Rang überquerte der 20-Jährige auch die Ziellinie. Es war das erste Top-10-Ergebnis in Bortoletos Karriere.

Legende: Sorgen mit den Plätzen 8 und 9 für einen speziellen Sauber-Tag Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg. Imago Images/Alessia di Marco

Hülkenberg von 20 auf 9

Gleich hinter dem Brasilianer kam dessen Teamkollege Nico Hülkenberg ins Ziel. Der Deutsche hatte in den letzten beiden Rennen jeweils mit Punkten überzeugt, musste nach dem verpatzten Qualifying in Österreich jedoch vom letzten Platz aus starten. Eine Top-10-Rangierung am Ende wirkte unwahrscheinlich, doch Hülkenberg machte das Unmögliche möglich. Der 37-Jährige profitierte von diversen Ausfällen anderer Fahrer und machte auch auf der Strecke Position um Position gut. Bis er am Ende mit Rang 9 und seinen WM-Punkten 21 und 22 der Saison dastand.

Formel 1 verlängert bis 2041 mit Spielberg Box aufklappen Box zuklappen Die Formel 1 wird auch in den nächsten 16 Jahren in Österreich Halt machen. Der Vertrag mit dem Red-Bull-Ring in Spielberg wurde vor dem Rennen am Sonntag bis 2041 verlängert. «Österreich war schon immer ein besonderes Rennen in der Formel 1. Daher ist es fantastisch, dass wir die langfristige Zukunft eines Grand Prix gesichert haben, der in der Geschichte des Sports so tief verwurzelt ist», sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali zur Verlängerung. (sid)

Sauber konnte seinen Aufwärtstrend in diesem Jahr damit eindrücklich bestätigen. Die neuen Upgrades schienen eine positive Wirkung zu haben. Durch die sechs gewonnenen Punkte liegt der Schweizer Rennstall noch zwei Zähler hinter Aston Martin auf dem 8. und drei hinter Haas auf dem 7. Platz in der Konstrukteurswertung.

Verstappen schon in Startrunde out

An der Spitze bekamen die Fans in der Steiermark bereits den fünften McLaren-Doppelsieg der Saison zu sehen. Pole-Setter Lando Norris konnte seine Führung trotz Druck von Teamkollege Oscar Piastri behaupten und mit dem vierten Erfolg in Sachen Saisonsiege wieder mit dem Australier gleichziehen. In der WM-Wertung rückte Norris bis auf 15 Punkte an Piastri heran.

Im Kampf um den Titel erlitt Max Verstappen derweil einen herben Rückschlag. Der von Position 7 aus gestartete Niederländer machte schnell einen Platz gut, wurde dann aber noch in der ersten Runde aus dem Rennen genommen. Mercedes-Pilot Kimi Antonelli verbremste sich bei einer scharfen Rechtskurve und kollidierte mit Verstappens Red Bull. Für beide Fahrer war das Rennen damit schon früh zu Ende.

Rückversetzung für Antonelli in Silverstone

Durch den Nuller bleibt Verstappen bei 155 WM-Punkten. Der Rückstand auf die beiden McLaren beträgt nach deren Doppelsieg schon 46 resp. 61 Zähler auf Norris und Piastri.

Kurz nach dem GP hat die Rennleitung Antonelli für die verursachte Kollision belangt. Der Italiener muss in der Startaufstellung des Grossen Preises von Grossbritannien am nächsten Sonntag in Silverstone die Rückversetzung um drei Plätze in Kauf nehmen.

So geht es weiter

Bevor sich die Formel 1 in die dreiwöchige Sommerpause verabschiedet, steht am kommenden Wochenende noch ein Rennen an. Der Tross verschiebt nach Grossbritannien, wo in Silverstone der zwölfte Ernstkampf des Jahres ansteht. Das Spektakel sehen Sie wie gewohnt live bei SRF.

Formel 1