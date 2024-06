Verstappen gerät in Barcelona nur am Start in Bedrängnis

Das Podest

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. Lando Norris (GBR/McLaren)

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Für einen kurzen Moment kam im Mercedes-Lager Hoffnung auf, in Spanien den ersehnten ersten Saisonsieg einfahren zu können. Der als 3. gestartete George Russell profitierte beim Start davon, dass sich Leader Lando Norris nur auf Max Verstappen konzentrierte und auf der Aussenbahn Platz übrig liess für ein Überholmanöver. Diesen nutzte Russell, um an beiden vorbeizuziehen und in der 2. Kurve die Führung zu übernehmen.

Doch die Freude bei den Silberpfeilen war nur von kurzer Dauer. 2 Runden später musste Russell die Führung nämlich bereits wieder abgeben. Verstappen griff mit heruntergeklapptem Heckflügel bei erster Gelegenheit auf der Zielgeraden an und schob sich am Briten vorbei. Der Dominator konnte das Rennen fortan von vorne fahren und setzte schnell mehrere Sekunden Abstand zwischen sich und die Konkurrenz.

Legende: Fährt ab der 3. Runde ein einsames Rennen Max Verstappen. Imago Images/ANP

Weil Red Bull auch bei der Strategie keine Fehler beging und alle Boxenstopps Verstappens reibungslos vonstatten gingen, fuhr der Niederländer souverän zum 7. Saisonsieg im 10. Rennen. Die Führung in der WM-Wertung baute der 26-Jährige auf 71 Punkte aus.

Norris überholt die Silberpfeile

Spannender entwickelte sich derweil der Kampf um die restlichen Podiumsplätze. Pole-Setter Norris fiel nach geschickter Boxenstopp-Strategie von Mercedes zwischenzeitlich hinter Lewis Hamilton auf den 4. Platz zurück. In der 32. Runde schnappte er sich den 3. Rang aber wieder – und 3 Runden später knöpfte er sich auch Russell vor. Den 2. Platz liess sich Norris in der Folge nicht mehr nehmen.

Legende: In Barcelona nur von Überflieger Verstappen geschlagen Lando Norris. Keystone/Alejandro Garcia

Die beiden Silberpfeile bekämpften sich bis zum Ende um den 3. Schlussrang, mit dem besseren Ende für Hamilton. Der Altmeister profitierte in der Schlussphase von den schnelleren Soft-Reifen und feierte seinen 1. Podestplatz in dieser Saison.

Sauber wieder ohne Punkte

Der Schweizer Rennstall blieb auch in Barcelona ohne Punkte. Valtteri Bottas und Guanyu Zhou, die von den Positionen 12 und 15 aus ins Rennen gestartet waren, verloren schon beim Start je 2 Plätze und kamen in der Folge nie mehr in die Nähe der Top 10. Der Chinese wurde am Ende 13., Bottas beendete das Rennen auf dem 16. Platz.

So geht es weiter

Der Grosse Preis von Spanien markierte das erste von drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden in der Formel 1. Am kommenden Sonntag findet in Spielberg der GP Österreich statt, bevor der Tross am 7. Juli in Silverstone (GBR) Halt macht. Beide Rennen können Sie inklusive dem Sprint in Österreich live bei SRF mitverfolgen.