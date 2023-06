Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull)

2. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

3. George Russell (GBR, Mercedes)

Max Verstappen hat beim GP Spanien einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gefeiert. Der Niederländer kam am Start gut weg, konnte Carlos Sainz im Ferrari hinter sich lassen und fuhr dann allen davon. Einzig gegen die Streckenbegrenzungen kämpfte der 25-Jährige gegen Ende des Rennens, kam aber mit einer Verwarnung davon. Während es für Verstappen der bereits 7. Podestplatz (5 Siege) war, fuhr George Russel zum 1. Mal in dieser Saison aufs Treppchen. Der Brite, welcher beim Aufwärmen noch von der Strecke geflogen war, klassierte sich hinter seinem Teamkollegen und Landsmann Lewis Hamilton auf Rang 3.

Alonso und Leclerc kamen nicht auf Touren

Der Spanier Fernando Alonso kam bei seinem Heimrennen nicht richtig in Fahrt. Bereits im Qualifying war der 41-Jährige nur 9. geworden. Im Rennen konnte Alonso in seinem Aston Martin nur 2 Ränge gut machen und wurde am Ende 7. Einen ähnlich enttäuschenden Nachmittag erlebte Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot musste aus der Boxengasse starten und klassierte sich am Ende nur als 11.

Zhou in den Punkten – Bottas hinter den Erwartungen

Einen erfreulichen Auftritt hingegen zeigte Guanyu Zhou. Der Chinese im Alfa Romeo fuhr konstante Zeiten und zeigte mehrere Überholmanöver. Eines gegen Yuki Tsunoda wäre fast schiefgegangen, doch weil der Japaner Zhou von der Strecke drängte, erhielt dieser eine 5 Sekundenstrafe. Diese brachte dem Alfa-Fahrer im Ziel den 9. Platz.

Sein Teamkollege und Routinier Valtteri Bottas zog einen bescheidenen Nachmittag ein. Der erfahrene Fahrer wurde zeitweise angewiesen als Bremsklotz für Zhou zu agieren und wurde 19.

Strecke blieb trocken

Anders als erwartet blieb der Regen aus. Zu Beginn zogen zwar dunkle Wolken auf, die bewegten sich aber nie über die Rennstrecke. Einzig Russell vermeldete am Funk einige Tropfen. Allerdings stellte sich dann heraus, dass diese nur von seinem eigenen Schweiss kamen.

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende ist wieder eine Pause angesagt. Danach ist die «Europa-Tournee» vorerst beendet. In Übersee geht es auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Kanada weiter, jedoch ist nicht zu erwarten, dass sich etwas an der Dominanz von Red Bull ändern wird.