Legende: Sorgt nicht zum ersten Mal für Stirnrunzeln Nelson Piquet. Keystone/JANOS MARJAI

Die Äusserungen des 3-fachen Weltmeisters Nelson Piquet (BRA) stammen aus dem November 2021, wurden aber erst im Vorfeld des Silverstone-GP am Sonntag (live bei SRF) aufgegriffen. Der 69-Jährige hatte in einem Podcast den Unfall zwischen Lewis Hamilton (Mercedes) und dem späteren Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) in Silverstone 2021 bewertet. Dabei erwähnte er Hamiltons Hautfarbe herabwürdigend.

«Diskriminierende oder rassistische Sprache ist inakzeptabel und hat in der Gesellschaft keinen Platz», teilte die Formel 1 mit. Hamilton reagierte via Twitter. «Konzentrieren wir uns darauf, die Denkweise zu ändern», schrieb der Rekordweltmeister zunächst auf Portugiesisch, Piquets Muttersprache.

Es gehe nicht bloss um rassistische Sprache, fügte er an: «Diese veralteten Denkweisen müssen sich ändern. [...] Es gab viel Zeit, um zu lernen. Jetzt ist Zeit, zu handeln.» Piquet ist der Vater von Verstappens Lebensgefährtin Kelly. Zu seiner aktiven Zeit war er immer wieder durch Beleidigungen von Konkurrenten oder Teamkollegen aufgefallen.