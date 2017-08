Hamilton in Spa der Schnellste

Heute, 16:57 Uhr

Lewis Hamilton hat sich am ersten Trainingstag in Spa-Francorchamps in starker Verfassung gezeigt. Der Brite stellte die klare Bestzeit auf.

Bild in Lightbox öffnen. Der britische Mercedes-Pilot war auf seiner schnellsten Runde in der 2.Trainingseinheit 26 Hundertstelsekunden schneller als Kimi Räikkönnen im Ferrari. Im 1.Training am Morgen war der Finne noch vor Hamilton gelegen. WM-Leader Sebastian Vettel büsste als Fünfter mehr als 4 Zehntel auf Hamilton ein. Die Plätze waren dabei bereits 30 Minuten vor Trainingsende bezogen. Nachdem Hamilton auf trockener Strecke Bestzeit gefahren war, setzte in Spa heftiger Regen ein, der weitere schnelle Rundenzeiten unmöglich machte. Sauber mit Problemen Sauber-Pilot Marcus Ericsson belegte in beiden Trainings Platz 18 vor seinem Teamkollegen Pascal Wehrlein, der einen grossen Teil des ersten Durchgangs verpasst hatte. Der Deutsche wurde nach der Installationsrunde durch ein Antriebsproblem gestoppt.

