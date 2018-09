Gleich 5 Fahrer werden in der Startaufstellung für den GP Russland am Sonntag rückversetzt. Daniel Ricciardo und Max Verstappen in den Red Bull, Fernando Alonso im McLaren sowie Pierre Gasly und Brendon Hartley in den Toro Rosso werden das Rennen in Sotschi von ganz hinten in Angriff nehmen. In den 5 Autos wurde mit dem Einbau von neuen Antrieben das nach Reglement erlaubte Kontingent überschritten.