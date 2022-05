SRF-Kommentator Oliver Sittler blickt auf die Formel-1-Premiere in Miami voraus.

In der Formel 1 kommt es zur nächsten Premiere: Erstmals wird in Miami ein GP ausgetragen. Vor dem Rennen im US-amerikanischen «Sunshine State» haben wir Kommentator Oliver Sittler auf den Zahn gefühlt. Er nimmt zu folgenden Fragen Stellung:

Wie erklärst du dir diesen Hype in Florida (die Tickets waren binnen 40 Minuten ausverkauft)?



Für die Beziehung Formel 1 und die USA galt bislang «es ist kompliziert» – Wird es doch noch Liebe?



Was kannst du zur Strecke sagen? Es wird offenbar ordentlich Tempo gebolzt …



Welchen Autos kommt der Kurs entgegen?



Etwas quer liegt der USA-Abstecher zwischen Imola und Barcelona schon im Kalender. Kann man das den Fahrern und dem Tross zumuten?



Überrascht dich der gute Saisonstart von Alfa Romeo?

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Renn-Action am GP von Miami wie folgt: Qualifying: Samstag, 21:55 Uhr live SRF zwei und SRF Sport App

Samstag, 21:55 Uhr live SRF zwei und SRF Sport App Rennen: Sonntag, 20:50 Uhr, live SRF zwei und SRF Sport App

Eine klare Meinung hat Sittler zur Frage, ob es Sinn mache, zwischen 2 GP in Europa in die USA zu reisen. «Bei 23 Stationen im GP-Kalender kann man den Teams offensichtlich alles zumuten. Ich persönlich würde da jede Menge kritische Punkte daran finden. Das ist alles andere als nachhaltig und ich weiss nicht, ob das in die moderne Zeit passt.»

Schliessen 01:30 Video «Welcome to Miami»: Die Formel 1 freut sich auf den neuen Kurs Aus Sport-Clip vom 06.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 02:22 Video Die bewegte Geschichte der Formel 1 in den USA Aus Sport-Clip vom 06.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.