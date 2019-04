Hamilton vor Bottas: Auch in China silbriger Doppelsieg

Das Podest

1. Lewis Hamilton (Gb)

2. Valtteri Bottas (Fi)

3. Sebastian Vettel (De)

Der 1000. GP war ein Sinnbild für die bittere Situation, in welcher Ferrari steckt. Auch in China hatte die «Scuderia» die Trainings dominiert – um anschliessend von Mercedes erst im Qualifying und dann auch im Rennen in die Schranken gewiesen zu werden. Während die Italiener saisonübergreifend 6 GPs ohne Sieg sind, feierte Mercedes den 3. Doppelsieg im 3. Rennen des Jahres.

Die entscheidende Szene spielte sich direkt zu Rennbeginn ab: Weltmeister Lewis Hamilton fing Polesetter Valtteri Bottas dank Blitzstart ab und verteidigte seine Führung in der Folge problemlos.

Leclerc im Pech

Einen gebrauchten Tag erlebte insbesondere Ferrari-Neuzugang Charles Leclerc. Der Monegasse musste auf Geheiss seiner Box Sebastian Vettel in Runde 11 passieren lassen. «Ich weiss nicht, was wir hier machen. Ich bin schneller», machte Leclerc seinem Missmut Luft. In der Folge musste er sich auch noch von Max Verstappen im Red Bull überholen lassen und wurde nur 5.

Weitere Punkte für Räikkönen

Nach Australien und Bahrain konnte Alfa Romeo auch in Schanghai punkten. Kimi Räikkönen stellte seine Konstanz nach den Rängen 8 und 7 als 9. wiederum unter Beweis. Antonio Giovinazzi verpasste die Punkte abermals.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 14.4.2019, 7:45 Uhr