Legende: Von einer Absage wird noch nicht gesprochen Wann Sebastian Vettel 2020 die Strecke von Baku befahren kann, steht noch nicht fest. imago images

Der auf den 7. Juni angesetzte Formel-1-GP von Aserbaidschan wird verschoben. Der früheste mögliche Saisonstart nach dem bislang gültigen Rennkalender wäre somit am 14. Juni, wenn der GP von Kanada in Montreal über die Bühne gehen soll.

Medienberichten zufolge scheiterte eine Durchführung des GP in Baku auch am Aufbau für das Stadtrennen, der zeitlich nicht mehr umsetzbar gewesen wäre. Wie der Veranstalter am Montag mitteilte, wurde die Absage nach «ausführlichen Diskussionen» mit den Formel-1-Verantwortlichen, dem Weltverband und der Regierung in Aserbaidschan beschlossen.

Das Rennen soll gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Es ist bereits der 8. Grand Prix, der wegen der Corona-Pandemie abgesagt oder verschoben wurde. 22 Rennwochenende waren für 2020 in der Formel 1 ursprünglich geplant gewesen - so viele wie noch nie.

Übrigens: Der bisher späteste Saisonstart in der Formel 1 war 1951. Damals fand der Grand Prix der Schweiz in Bremgarten als erstes Rennen am 27. Mai statt. Dieser Rekordwert wird dieses Jahr fallen.