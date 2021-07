Mercedes meldet sich am 1. Trainingstag für den GP von Österreich zurück. Weltmeister Hamilton führt das Klassement vor Teamkollege Bottas an.

Mercedes gibt in Österreich den Ton an

In den Freitagstrainings

Legende: Überzeugte am Freitag im Training Lewis Hamilton. Keystone

Lewis Hamilton war auf seiner besten Runde knapp 2 Zehntel schneller als Valtteri Bottas. Das Mercedes-Duo hielt in der aussagekräftigeren 2. Einheit WM-Leader Max Verstappen in Schach, der sich nach seiner Bestzeit im 1. Training am Nachmittag mit Platz 3 begnügen musste.

Der Niederländer im Red Bull strebt am Sonntag im 9. Saisonrennen den 5. Sieg an. Sein Vorsprung in der WM-Wertung auf Hamilton beträgt 18 Punkte.

Tiefere Temperaturen und mehr Zuschauer

So einfach wie am vergangenen Sonntag, als er gleichenorts im GP der Steiermark allen davon fuhr, dürfte es Verstappen jedoch nicht mehr haben. Die Umstände sind andere:

Nach der grossen Hitze werden deutlich tiefere Temperaturen erwartet.

Auch Regenschauer sind nicht auszuschliessen.

Dazu kommen weichere Reifen.

Ausserdem wird es viel mehr Zuschauer an der Rennstrecke geben. Wer genesen, geimpft oder negativ getestet ist, darf an diesem Wochenende auf das Gelände des Red-Bull-Rings. Zum 1. Mal seit dem Beginn der Corona-Pandemie gibt es in der Formel 1 keine Zuschauer-Beschränkungen mehr.

Für das Rennen werden in Spielberg gegen 60'000 Zuschauer erwartet, viele von ihnen werden Orange tragen und ihrem Liebling Verstappen die Daumen drücken.

Räikkönen überrascht im 1. Training

Bei Alfa Romeo kam während des 1. Trainings Ersatzfahrer Callum Ilott anstelle des Italieners Antonio Giovinazzi zum Einsatz. Der Engländer, im vergangenen Jahr hinter Mick Schumacher Gesamtzweiter der Formel 2, sass in dieser Saison bereits zum 2. Mal an einem Freitag am Steuer des Hinwiler Autos.

Ilott verlor als 16. knapp eine Sekunde auf Kimi Räikkönen, der mit der sechstschnellsten Zeit überraschte. Am Nachmittag klassierten sich Giovinazzi und Räikkönen auf den Plätzen 10 und 14. Der Italiener entschied das interne Duell mit gut einem Zehntel Vorsprung für sich.