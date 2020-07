Die FIA hat dem Formel-1-Kalender drei weitere Rennen hinzugefügt. Darunter befindet sich ein neuer GP in Portugal.

Inklusive neuer GP in Portugal

Der Formel-1-Kalender wächst und wächst. Hatte der Motorsport-Weltverband FIA vor zwei Wochen die Anzahl der Rennen von 8 auf 10 aufgestockt (mit Mugello und Sotschi), kommen drei weitere GPs dazu:

11. Oktober: GP der Eifel auf dem Nürburgring

GP der Eifel auf dem Nürburgring 25. Oktober: GP Portugal in Portimão

GP Portugal in Portimão 1. November: GP Emilia Romagna in Imola

Damit figurieren nun 13 Rennen im Kalender. Die FIA bekräftigt in ihrem Communiqué die Absicht, dass total zwischen 15 und 18 GPs gefahren werden sollen. Weitere Rennen dürften in den kommenden Wochen kommuniziert werden. Die Saison soll Mitte Dezember in der Golf-Region enden.

Neuer GP in Portugal und vier Rennen gestrichen

Während der Nürburgring und Imola bekannte F1-Stationen sind, ist Portimão ein neuer Name. Die Formel 1 war noch nie für ein Rennen an der Algarve-Küste zu Gast. Allerdings fanden auf der Strecke bereits Testfahrten statt. Der F1-Tross machte letztmals 1996 in Portugal Halt (Estoril).

Aufgrund der Corona-Pandemie kann hingegen 2020 in Brasilien, den USA, Mexiko und Kanada definitiv nicht gefahren werden.