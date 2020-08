Das Mercedes-Team verpasst in Silverstone den 5. Sieg im 5. Rennen der Saison. Max Verstappen krönt sich zum Sieger.

Jubiläums-GP in Silverstone

Das Podest

1. Max Verstappen (NED, Red Bull) 01:19:41,993

2. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes) +11,326

3. Valtteri Bottas (FIN, Mercedes) +19,231

Max Verstappen im Red Bull beendete im 5. Rennen der Saison die Siegesserie von Mercedes. Der Niederländer gewann den Jubiläums-Grand-Prix der Formel 1 in Silverstone vor WM-Leader Lewis Hamilton und dem aus der Pole Position gestarteten Valtteri Bottas im anderen Mercedes.

Der Rennverlauf

Die «Silberpfeile» hatten aufgrund einer schlechteren Reifentaktik das Nachsehen gegenüber Verstappen. Der Niederländer überholte Hamilton und Bottas in der 15. Runde und gab die Führung im Anschluss nicht mehr ab. Vor allem der hintere Bereich des Feldes wurde früh durcheinandergewirbelt.

Ein Reifenverschleiss bei den Medium-Reifen hatte dafür gesorgt, dass viele Fahrer bereits früh einen Boxenstopp einlegen mussten. Verstappens Taktik, im Gegensatz zu den Mercedes-Fahrern mit harten Reifen zu starten, zahlte sich derweil aus.

Die Überraschung

Nico Hülkenberg ging für den am Coronavirus erkrankten Sergio Perez (MEX) an den Start. Der Deutsche hatte für Racing Point bereits in der Qualifikation mit Rang 3 überrascht. Zwar verpasste Hülkenberg mit dem 7. Rang den ersten Podestplatz im 178. Rennen, holte aber neben Lance Stroll (6.) wichtige Punkte für das Team.

Der Rekord

Eine beeindruckende Rekordmarke stellte derweil Hamilton auf. Der Brite baute nicht nur die WM-Führung weiter aus, sondern feierte mit seinem 2. Rang auch den 155. Podestplatz der Karriere. Damit stellte er die Rekordmarke von Michael Schumacher ein.

Legende: Holte in Silverstone seinen 9. Karriere-Sieg Max Verstappen. imago images

Das Alfa-Romeo-Team

Antonio Giovinazzi legte in England einen Blitzstart hin und schob sich von Rang 19 auf Rang 15 vor. Der Italiener konnte die Pace aber nicht halten, verlor noch einige Plätze und verpasste die Punkte als 17. klar. Kimi Räikkönen musste mit Schlussrang 15 vorliebnehmen. Damit verpasste der Hinwiler Rennstall die Punkte zum 4. Mal in Folge.

So geht es weiter

In einer Woche geht es im Formel-1-Zirkus weiter mit dem GP von Spanien.