Letztes Cockpit an Lance Stroll

Die Verkündung des Wechsels von Lance Stroll von Williams zu Force India war letztlich nur noch Formsache. Der Kanadier hatte in der Vorwoche bereits die Reifentests in Abu Dhabi für Force India bestritten. Sein Vater und Mode-Milliardär Lawrence Stroll hatte den Rennstall Ende August im Zuge einer kontrollierten Insolvenz übernommen.

Teamkollege von Perez

Wie das in Silverstone beheimatete Force-India-Team am Freitag mitteilte, handelt es sich beim Deal mit Stroll um eine Vereinbarung über mehrere Jahre. Der Kanadier ersetzt bei Force India den Franzosen Esteban Oconn, der seinerseits Ersatzpilot bei Mercedes wird. Stroll fährt 2019 an der Seite des Mexikaners Sergio Perez.