Ginge es nach dem ehemaligen F1-Boss, würde Lewis Hamilton seine Karriere per sofort beenden.

Legende: Wünscht sich, dass Hamilton (l.) zurücktritt Bernie Ecclestone (r.). Imago/Fotoarena/justpictures.ch/SRF

«Er sollte jetzt aufhören», sagte Bernie Ecclestone der Daily Mail. Hamilton sei «müde» und brauche eine «endgültige Pause» von der Königsklasse, «einen vollständigen Neustart, um etwas völlig anderes zu tun», führte der 94-Jährige aus.

Hamilton war im Januar nach 12 Jahren bei Mercedes zur Scuderia gewechselt – bislang läuft es aber ganz und gar nicht rund. Im Rahmen des vergangenen GP in Ungarn hatte Hamilton immer wieder kryptische Aussagen getätigt und Raum für Spekulationen geschaffen. So bezeichnete sich der Brite als «nutzlos», am Sonntag erklärte er unmittelbar nach Platz 12, das Rennfahren «immer noch» zu lieben.

Bortoleto als Nachfolger?

Wenn er weiter an seinem Vertrag festhalte, würde Hamilton sich «selbst betrügen», so Ecclestone. Als Nachfolger kämen laut Ecclestone die bislang überzeugenden Rookies Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) oder Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) infrage. Ein Rückzug ist für Hamilton aber wohl kein Thema. «Ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte, aber der Kampf ist noch nicht vorbei – schreibt mich nicht ab», sagte er.