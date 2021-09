Kimi Räikkönen kann am GP der Niederlande nicht teilnehmen. Der Finne muss wegen eines positiven Covid-19-Tests passen.

Kubica übernimmt in Zandvoort

Legende: Kann in den Niederlanden nicht an den Start gehen Kimi Räikkönen. imago images

Der Grand Prix der Niederlande findet ohne Kimi Räikkönen statt. Der 41-jährige Alfa-Romeo-Pilot wurde vor dem Qualifying am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet und hat sich sofort im Hotel in Isolation begeben. Räikkönen verspürt keine Symptome und ist wohlauf.

Kubica kommt zu Comeback

Das freigewordene Cockpit beim Schweizer Rennstall übernimmt in Zandvoort Robert Kubica. Für den Polen wird es der erste Einsatz sein in der Formel 1 seit dem Saisonfinale 2019 in Abu Dhabi.