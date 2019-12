Zwischen Vettel und Leclerc krachte es immer wieder – zunächst verbal im Boxenfunk, beim vorletzten Saisonrennen in Brasilien dann auch auf der Strecke. Teamchef Mattia Binotto musste immer wieder die Wogen glätten, das Verhältnis der beiden Alphatiere hielt die Motorsport-Königsklasse in der vergangenen Saison in Atem.