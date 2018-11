«What a f***ing idiot.» Max Verstappen war nach seinem Stillstand in Runde 44 des GP von Brasilien ausser sich, die Wortwahl des Red-Bull-Piloten alles andere als jugendfrei. Was war passiert?

Als Leader wird Verstappen in ein Duell mit dem vor ihm fahrenden, bereits überrundeten Esteban Ocon verwickelt.

Im Senna-S sind der Niederländer und der Franzose gleich auf. Verstappen lenkt ein und bugsiert sich selbst und Ocon von der Strecke.

Der 2. Sieg in Folge nach dem GP von Mexiko war verspielt. Immerhin reichte es Verstappen noch aufs Podest.

Nach dem Rennen kam es in der Boxengasse zu einem Zwischenfall: Verstappen ging auf Ocon los und schubste den Franzosen mehrmals. Die Rennkommissäre verurteilten den Niederländer deswegen zu zwei Tagen gemeinnütziger Arbeit.

Hamilton profitiert

Grosser Profiteur des ganzen Missgeschicks war Weltmeister Lewis Hamilton, der nur wenige Runden zuvor die Spitzenposition an Verstappen hatte abtreten müssen. Der fünffache Weltmeister kam so unverhofft zu seinem 10. Saisonsieg. Gleichzeitig sicherte er seinem Rennstall den Triumph in der Konstrukteure-Wertung.

Das Podest

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:27:08,160

2. Max Verstappen (Red Bull) +01,469

3. Kimi Räikkönen (Ferrari) + 04,764

Leclerc punktet für Sauber

Bereits zum 13. Mal in diesem Jahr fuhr mindestens ein Sauber-Pilot in die Punkteränge. Charles Leclerc beendete das Rennen in São Paulo auf Rang 7. Marcus Ericsson, von Platz 6 aus so weit vorne gestartet wie noch nie zuvor in seiner Karriere, musste das Rennen in Runde 21 aufgeben.

11.11.2018