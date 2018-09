Der Brite feiert in Asien seinen 7. Saisonsieg, während Sebastian Vettel im WM-Kampf einen weiteren Rückschlag erleidet.

Hamilton bleibt in der Hitze von Singapur cool

Das Podest

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:51:11,611

2. Max Verstappen (Red Bull) +08,961

3. Sebastian Vettel (Ferrari) +39,945

Lewis Hamilton erlebte auf dem Marina Bay Circuit einen verhältnismässig ruhigen Abend. In Singapur, wo es fast keine Überholmöglichkeiten gibt, nutzte der Brite seine Pole Position und setzte sich nach dem Start an die Spitze. Von dort aus kontrollierte der WM-Leader das Rennen – und profitierte dabei auch von der richtigen Reifenwahl.

Vettels Strategie geht nicht auf

Ganz anders die Gefühlslage bei Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot versuchte es in der 15. Runde mit einem Undercut, kam aber nicht an Hamilton vorbei, als dieser eine Runde später ebenfalls an die Box abbog. Statt auf Soft- setzte man bei der «Scuderia» auf Ultrasoft-Reifen. Der befürchtete 2. Boxen-Stopp blieb zwar aus, gleichzeitig hatte Vettel gegen Max Verstappen im Kampf um Platz 2 aber keine Chance.

Im Kampf um den WM-Titel musste Vettel nach Monza damit einen weiteren Rückschlag verkraften. Und das auf einem Kurs, der Ferrari eigentlich viel mehr entgegen kommt als Mercedes. Bei noch sechs ausstehenden Rennen beträgt Hamiltons Vorsprung auf den Deutschen nun satte 40 Punkte.

«Wir haben uns selbst Ärger eingebrockt», sagte Vettel zu seinem frühen Boxenstopp und der Wahl der Reifen. «Wir dachten nicht, dass wir gerade hier so viel verlieren.»

Leclerc punktet wieder

Ein gutes Rennen im Flutlicht von Singapur zeigten die beiden Sauber-Piloten. Charles Leclerc verbesserte sich von Startplatz 13 auf den 9. Schlussrang und bescherte dem Hinwiler Rennstall zum 6. Mal in dieser Saison WM-Punkte. Diese verpasste Marcus Ericsson als 11. knapp.

Leclerc, der kommende Saison für Ferrari an den Start gehen wird, bekam bei seiner Aufholjagd Hilfe von Sergej Sirotkin. Der Williams-Pilot liess Nico Hülkenberg, Romain Grosjean und Sergio Perez nicht vorbei, wodurch diese wertvolle Sekunden verloren.

