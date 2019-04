Bottas gewinnt turbulentes Qualifying in Baku

Valtteri Bottas hat sich in einem dramatischen Qualifying beim GP in Baku die Pole Position gesichert. Der finnische Mercedes-Fahrer stellte seine Bestzeit von 1:40,495 Minuten auf der letzten Runde auf und verdrängte damit Lewis Hamilton. Dahinter sicherte sich Sebastian Vettel im Ferrari Startplatz 3.

Leclerc «from hero to zero»

Einen rabenschwarzen Tag zog der andere Ferrari-Pilot Charles Leclerc ein. Nachdem der Franzose die beiden Trainings dominiert hatte, donnerte er im Q2 frontal in die rechte Bande der Kurve 8 und musste seinen Wagen stehen lassen. Die exakt selbe Stelle war im Q1 bereits Robert Kubica zum Verhängnis geworden. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Alfa Romeo weiss zu gefallen

Von den Ausfällen profitieren konnte unter anderem Alfa-Romeo. Erstmals in diesem Jahr gelang beiden Piloten der Sprung ins Q3. Antonio Giovinazzi beendete das Qualifying als Achter einen Platz vor Kimi Räikkönen, wird das Rennen am Sonntag jedoch wegen einer Motorenstrafe von Position 18 aus in Angriff nehmen.