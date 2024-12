Von der Playstation in die Formel 1: Zwei Brüder in einem Team

Legende: Besonderer Moment für zwei Brüder Charles und Arthur Leclerc. imago images/NurPhoto

Die beiden Leclerc-Brüder feierten beim letzten Grand Prix des Formel-1-Jahres 2024 eine ganz spezielle Premiere: Der 27-jährige Charles, Stammfahrer bei Ferrari, bestritt das erste freie Training mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Arthur als Teamkollege. Dass zwei Brüder in der Formel 1 zur gleichen Zeit für dasselbe Team unterwegs sind, hatte es in der langen Geschichte der Königsklasse des Motorsports noch nie gegeben.

Arthur musste seine Karriere für fünf Jahre unterbrechen, weil meine Eltern es sich nicht leisten konnten.

Doch beinahe wäre aus dem viel beachteten Novum ein kleineres «Familiendrama» geworden. Charles konnte wegen Problemen an seinem Boliden lange Zeit nicht aus der Boxengasse, die Mechaniker waren gefordert. Ehe er zusammen mit seinem Bruder auf die Strecke konnte, war schon etwa die Hälfte des 1. Trainings um.

Arthur musste für Charles zurückstecken

Während Charles ohnehin gesetzt ist, übernahm Arthur Leclerc als Nachwuchsfahrer das Cockpit des Spaniers Carlos Sainz. Der 24-jährige Monegasse ist Teil von Ferraris Entwicklungsprogramm und geht aktuell in der GT3-Serie und der LMP2, also in der asiatischen und europäischen Le-Mans-Serie, an den Start.

Zwei Leclercs in einem Ferrari in der Formel 1 – das ist sehr speziell.

Seine Rennfahrerkarriere hing allerdings schon an einem seidenen Faden. «Er musste seine Karriere für fünf Jahre unterbrechen, weil meine Eltern es sich nicht leisten konnten», erklärte Charles Leclerc.

Doch nun wurde für die beiden ein Traum wahr: «Wir sind früher auf der Playstation erbittert gegeneinander gefahren, jetzt passiert es im wahren Leben», so Charles voller Stolz. «Zwei Leclercs in einem Ferrari in der Formel 1 – das ist sehr speziell.»

Dank an die Eltern

Dass es nun doch zu dieser besonderen Premiere kommen konnte, sei «vielen Opfern» ihrer Eltern zu verdanken. Sein 2017 verstorbener Vater Herve habe ihnen «so viel gegeben, damit wir unseren Traum verfolgen können», sagte Charles Leclerc.

Um diesen speziellen Moment zu feiern, flog die gesamte Familie von Monaco in die Arabischen Emirate. Schon im 2. freien Training wird Arthur allerdings wieder zum Zuschauer: Dann übernimmt Sainz wieder.

