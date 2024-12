Letztes F1-Rennen in Abu Dhabi

Legende: Fuhr vorne weg Lando Norris. Keystone/AP/Darko Bandic

Das Podest

1. Lando Norris (GBR)

2. Carlos Sainz (ESP) +5,832 Sekunden

3. Charles Leclerc (MON) +31,928 Sekunden

McLaren hat seinen Vorsprung in der Konstrukteurs-Wertung im letzten Rennen der Saison erfolgreich verteidigt. Für den britischen Rennstall geht mit dem Gewinn des Titels eine lange Durststrecke zu Ende. Letztmals hatte McLaren die begehrte Auszeichnung 1998 gewonnen. Damals hiessen die beiden Piloten Mika Häkkinen und David Coulthard.

26 Jahre später sind es Lando Norris und Oscar Piastri, die McLaren den Konstrukteurs-Titel bescherten. Auf dem Yas Marina Circuit war es vor allem dem siegreichen Briten zu verdanken, dass McLaren den Vorsprung auf Ferrari erfolgreich verteidigen konnte.

Der Rennverlauf

Norris und Piastri hatten mit den Startplätzen 1 und 2 alle Vorteile auf ihrer Seite. Nach einem Rencontre mit Max Verstappen in der ersten Kurve fiel Piastri jedoch weit zurück und musste zudem an die Box. Am Ende reichte es dem Australier nur zu Platz 10 und damit nur einem Zähler.

Die beiden Ferrari-Piloten erledigten ihren Job derweil mit Bravour. Carlos Sainz rückte nach der Kollision von Piastri und Verstappen auf Rang 2 vor, während Charles Leclerc Platz um Platz gut machte und schliesslich hinter seinem Teamkollegen Dritter wurde. Der Monegasse war von zweitletzter Position aus ins Rennen gegangen.

In der Endabrechnung reichte dies Ferrari trotzdem nicht, um noch an McLaren vorbeizuziehen. Die «Scuderia» machte zwar noch 7 Punkte gut, konnte den Rückstand damit aber nur noch auf 14 Punkte verkürzen.

Sauber-Saison endet ernüchternd

Für die beiden Sauber-Piloten ging eine ernüchternde Saison mit einer weiteren Enttäuschung zu Ende. Valtteri Bottas startete als Neunter und damit so weit vorne wie noch nie in diesem Jahr. Die Hoffnungen des Finnen auf seine ersten WM-Zähler zerschlugen sich aber früh, nachdem er kurz nach dem Start durchgereicht wurde. Später schied Bottas aus, womit seine erste punktelose Saison Tatsache war.

Guanyu Zhou belegte Rang 13 und ging bei seinem letzten Rennen im Sauber-Cockpit ebenso leer aus wie Bottas. Der Chinese hatte vor einer Woche in Katar mit Rang 8 für die ersten und einzigen Punkte des Hinwiler Rennstalls in diesem Jahr gesorgt.

Hamilton-Abschied endet ohne Podest

Nach 12 Saisons für Mercedes belegte Rekordweltmeister Lewis in seinem letzten Rennen für die «Silberpfeile» nach einer rasanten Aufholjagd den 4. Platz. Der 39-jährige Brite, der von Position 16 aus ins Rennen gegangen war, wechselt auf die kommende Saison zu Ferrari und will mit den Italienern seinen 8. WM-Titel gewinnen.

So geht es weiter

Die Formel-1-Saison 2025 startet am 16. März in Australien. Es stehen erneut 24 Rennen im Kalender, wobei die Saison erneut in den Emiraten zu Ende gehen wird.

Resultate