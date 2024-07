Das Podest

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Lando Norris (GBR/McLaren)

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Noch drei Runden waren auf dem Hungaroring in Mogyorod zu fahren, da liess Lando Norris Oscar Piastri auf Drängen des Teams an sich vorbei. Der Australier fuhr seinen allerersten Sieg in der Formel 1 danach ohne Mühe nach Hause, Norris fuhr als Zweiter im Ziel ein. Er stellte damit den Doppelsieg für McLaren sicher. Zum letzten Mal hatte es das vor 25 Jahren gegeben. David Coulthard gewann 1999 in Belgien vor Mika Häkkinen.

Alles in Minne also bei den Papayafarbenen? Nicht unbedingt: Norris ging das letzte Manöver nämlich nur zähneknirschend ein. «Ich sage weiter nichts dazu», kommentierte er über Funk. Für den britischen Pole-Setter wäre es nach dem Premieren-Erfolg dieses Jahr in Miami der zweite GP-Sieg gewesen. Norris hatte die Führung von Piastri nach dessen zweitem Boxenstopp übernommen und sich von seinem 23-jährigen Teamkollegen abgesetzt.

Verstappen reklamiert zuerst und patzt dann

Das Podest komplettierte Lewis Hamilton im Mercedes. Der Brite fuhr zum insgesamt 200. Mal unter die ersten 3. Dahinter belegte Charles Leclerc (Ferrari) noch vor Max Verstappen Platz 4.

Der dreifache Weltmeister zog einen schwarzen Tag ein. Über Funk beklagte sich der Niederländer mehrfach über die seiner Meinung nach schlechte Strategie des Red-Bull-Teams. Dennoch musste er es auf seine Kappe nehmen, dass er den möglichen Podestplatz nicht erreichte: Sieben Runden vor Schluss ging er im Duell mit Hamilton zu ungestüm zu Werke, bremste viel zu spät und touchierte den Mercedes kurz. Mit viel Glück blieb er im Rennen.

01:07 Video Verstappen touchiert Hamilton und vergibt Platz 3 Aus Sport-Clip vom 21.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

Chaotischer Start

Bereits am Start war Piastri an seinem Teamkollegen vorbeigezogen. Auch Verstappen reihte sich vor Norris ein, machte dabei aber einen Ausflug abseits der Strecke. Weil von der Rennleitung eine Untersuchung der Aktion angekündigt wurde, liess der Niederländer Norris bereits in der vierten Runde wieder vorbei.

00:36 Video Verstappen stösst nach dem Start auf Platz 2 vor Aus Sport-Clip vom 21.07.2024. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Sauber ohne Punkte

Für die Sauber-Fahrer endete der GP von Ungarn einmal mehr ohne Punkte. Valtteri Bottas, der von Platz 12 ins Rennen gegangen war, musste sich mit Platz 16 begnügen. Guanyu Zhou war als 19. letzter aller klassierten Fahrer.

So geht es weiter

Bereits in einer Woche steht der GP von Belgien an. Danach folgt eine rund einmonatige Sommerpause, bevor am 25. August in den Niederlanden gefahren wird.