Mercedes dominiert in Silverstone, muss zum Rennende wegen Reifenschäden aber noch zittern. Alfa Romeo bleibt ohne Punkte.

Das Podest

1. Lewis Hamilton (GBR, Mercedes)

2. Max Verstappen (NED, Red Bull)

3. Charles Leclerc (MON, Ferrari)

Trotz Reifenschaden in der letzten Rennrunde: Lewis Hamilton feierte seinen 3. Sieg in Folge und baute seine Führung in der WM-Wertung weiter aus. Nach seinem insgesamt 87. Sieg fehlen ihm nur noch 4 Erfolge zum Rekord von Michael Schumacher.

Ein Mercedes-Doppelsieg wurde erst kurz vor Schluss vereitelt: In der 50. von 52 Runden gab Valtteri Bottas' linker Vorderreifen den Geist auf. Nach einem Boxenstopp fiel der Finne auf Schlussrang 11 zurück. Es erbten Max Verstappen und Charles Leclerc, der für Ferrari den 2. Podestplatz der Saison holte.

Der Rennverlauf

Bereits in der 1. Runde flog Haas-Pilot Kevin Magnussen nach einem Rencontre mit Alexander Albon von der Strecke und sorgte für eine Safety-Car-Phase. Nach deren Aufhebung setzten sich die beiden Mercedes an der Spitze ab, bis nach einem heftigen Crash von Daniil Kwjat erneut das Safety Car auf die Strecke musste.

Auch danach ging es im gleichen Stil weiter: Die Mercedes fuhren in einer eigenen Liga und einen immer grösseren Vorsprung auf die Konkurrenz heraus. Der Doppelsieg schien in trockenen Tüchern, ehe das Mercedes-Drama seinen Lauf nahm.

Erst erwischte es den linken Vorderreifen von Bottas, dann – in der letzten Rennrunde – jenen von Hamilton. Doch der Brite rettete sich mit defektem Pneu ins Ziel. Verstappen kam schliesslich mit 5,9 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Es stellt sich die Frage, ob Verstappen gar hätte gewinnen können. Der Niederländer fuhr nach Bottas' Defekt nämlich an die Box, um mit neuen Reifen noch die schnellste Rennrunde zu fahren. Ohne Stopp hätte es rein zeitlich zum Sieg reichen müssen, allerdings waren auch seine Reifen schon stark abgefahren.

Enttäuschende Alfa-Piloten

Für Alfa Romeo gab es im 3. Rennen in Folge keine Punkte. Antonio Giovinazzi beendete das Rennen auf Platz 14. Fahrerisch hätte es eigentlich für Platz 12 gereicht, doch wegen eines Verstosses gegen die Safety-Car-Regeln kassierte der Italiener eine 5-Sekunden-Strafe. Kimi Räikkönen kam als 17. und damit letzter Fahrer ins Ziel.

Doch kein Hülkenberg-Comeback Weil sich Sergio Perez mit dem Coronavirus infiziert hatte, holte Racing Point kurzfristig Nico Hülkenberg zurück in die Formel 1. Der Deutsche fuhr im Qualifying auf Platz 13, sollte dann aber aus der Boxengasse starten, weil er es nicht rechtzeitig auf die Strecke schaffte. Das Comeback wurde schliesslich abgeblasen – weil Hülkenbergs Motor nicht gestartet werden konnte.

So geht es weiter

Die ersten 4 Rennen nach dem Corona-Lockdown sind absolviert. In einer Woche findet in Silverstone ein weiteres Rennen statt, das im Zeichen des 70-jährigen Jubiläums der Formel 1 stehen wird.