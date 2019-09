Der Name Schumacher ist im Motorsport eine Institution. 7 Mal wurde der Deutsche Weltmeister und erarbeitete sich damit vor allem bei Ferrari einen Legenden-Status.

Schumachers Sohn Mick ist auf bestem Weg, in die Fussstapfen seines Vaters zu treten. Er ist Mitglied der Ferrari Driver Academy, welche Motorsport-Talente fördert. Aktuell fährt der 20-Jährige in der Formel 2. Die Frage scheint nicht ob, sondern wann er in die «Königsklasse» wechseln wird.

Legende: Rote Liebe Mick Schumacher ist Teil des Ferrari-Förderprogramms. imago images

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagt: «Es geht darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wenn wir den Schritt zu früh machen, könnte das seine Karriere gefährden.»

Der Name war für mich nie eine Bürde.

Es ist sicher so, dass der Name Schumacher dem talentierten Fahrer einige Türen geöffnet hat. Er zieht aber auch die Aufmerksamkeit auf sich und weckt Erwartungen. Mick Schumacher will das möglichst wenig an sich heranlassen.

«Am besten geht man damit um, wenn man das von sich fernhält. Ich lese praktisch keine Berichte und Kommentare. Ich konzentriere mich auf mich», sagt Schumacher und stellt klar: «Der Name war für mich nie eine Bürde.»

Erfahren Sie im «sportpanorama»-Beitrag oben, auf welches Angebot Schumacher hofft und warum er bei Alfa Romeo landen könnte.

Sendebezug: SRF zwei, «sportpanorama», 15.09.2019, 18:30 Uhr.