Der GP von Deutschland figuriert überraschend im Formel-1-Kalender 2019. Dem Rennen auf dem Hockenheimring drohte aus finanziellen Gründen das Aus. Nun springt Mercedes als Titelsponsor ein. «Das Rennen 2018 zeigte, dass die Begeisterung in Deutschland für die Formel 1 sehr gross ist», begründet Teamchef Toto Wolff das Engagement.

Grosses Jubiläum in Schanghai

Wie in diesem Jahr beinhaltet der Kalender 21 Rennen. Die Saison beginnt eine Woche früher als üblich am 17. März. Am 14. April findet in Schanghai der 1000. GP der Formel-1-Geschichte statt.