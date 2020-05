Legende: Keine Formel 1 in den Niederlanden in dieser Saison Das Comeback auf die Rennstrecke in Zandvoort findet erst 2021 statt. Keystone

Formel 1: GP der Niederlande fällt aus

Die Formel 1 wird in diesem Jahr nicht Station in Zandvoort machen. Der Kurs in den Niederlanden hätte 2020 eigentlich seine Rückkehr in den Rennkalender feiern sollen. Durch die Coronavirus-Pandemie wurde der ursprünglich am 3. Mai geplante Grand Prix zunächst verschoben. Nun kamen die Organisatoren in Absprache mit den Formel-1-Entscheidungsträgern zum Schluss, dass 2020 in Zandvoort aus Termingründen kein Rennen durchgeführt werden kann. Die Formel 1 hofft auf einen Saisonbeginn Anfang Juli im österreichischen Spielberg. Einen Rennkalender gibt es noch immer nicht.