In Spielberg steigt das 11. Saisonrennen der Formel 1, wo wieder einige Teams Verbesserungen an ihren Boliden vornehmen.

Die letzten Ergebnisse von Sauber machen aus Schweizer Sicht Hoffnung, dass es auch beim GP von Österreich wieder etwas zu feiern gibt: «Seit dem Update in Barcelona funktioniert das Auto deutlich besser», konstatiert SRF-Kommentator Nico Müller.

Nico Hülkenberg sammelte in den letzten beiden Rennen ganze 14 WM-Punkte. Nun sollen wieder einige Zähler dazukommen. Dafür wartet der Hinwiler Rennstall mit einem Update des Heckflügels und Diffusors auf. Damit versuche man, den Abtrieb in jeder Kurve besser zu gewährleisten, erklärt Müller.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Der GP von Österreich live bei SRF: Qualifying am Samstag ab 15:55 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

am Samstag ab 15:55 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Grand Prix am Sonntag ab 14:20 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Red Bull unter Zugzwang

Im Kampf um den WM-Titel braucht Max Verstappen ein schnelleres Auto. Beim Heimrennen seines Rennstalls bekommt er dafür einen angepassten Unterboden. Dieses letzte grosse Update der Saison könnte wegweisend sein, nicht nur für die WM, sondern auch für die Zukunft des Niederländers im Red Bull.

Was an den anhaltenden Wechselgerüchten von Verstappen dran ist und warum die Strecke in Spielberg den zuletzt erfolgreichen Mercedes-Piloten weniger liegen könnte, sehen Sie im Video oben.

Formel 1