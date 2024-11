Das Fahrerfeld in der Formel 1 wird auf die Saison 2026 hin grösser. Marc Surer begrüsst den Einstieg von GM/Cadillac.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Die Neuerung stösst bei ihm auf Anklang SRF-Formel-1-Experte Marc Surer. imago images/Beautiful Sports

Am Montag wurde bekannt, dass General-Motors-Tochter Cadillac ab der Saison 2026 mit einem eigenen Rennstall in der Formel 1 mitfährt. Ab 2028 will GM zudem eigene Motoren bauen.

Für SRF-Experte Marc Surer ist die Aufstockung von 10 auf 11 Teams eine gute Nachricht. «Mehr Teams bedeuten mehr Fahrerplätze. Momentan haben die Formel-2-Champions ja keinen Platz in der ‹Königsklasse›», sagt er gegenüber dem Fachportal motorsport-total.com. Auch für eine 12. Equipe sei durchaus noch Platz: «Ich finde, 24 Autos verträgt die Formel 1 allemal.»

Monza bis 2031 im Formel-1-Kalender Box aufklappen Box zuklappen Die Formel 1 wird weiter auf der Traditionsstrecke in Monza fahren. Die Königsklasse informierte am Mittwoch über die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Hochgeschwindigkeitskurs, der Grosse Preis von Italien findet mindestens bis 2031 im Autodromo Nazionale Monza statt. Der bisherige Vertrag wäre Ende 2025 ausgelaufen.

Formel 1 boomt in den USA

Der 73-Jährige stellt einen generellen Formel-1-Boom in den USA fest. «Jetzt, wo dort drei Rennen stattfinden, muss man davon ausgehen, dass das Interesse noch grösser wird, wenn ein Hersteller aus Amerika einsteigt», mutmasst Surer. Miami (seit 2022) und Las Vegas (seit 2023) haben den traditionellen GP der USA in Austin in jüngerer Vergangenheit ergänzt.

Einen möglichen Stolperstein sieht Surer aufgrund der Kurzfristigkeit des Projekts mit dem Einstieg bereits in gut einem Jahr. Ausserdem sei man als Werksteam mehr unter Druck. «Ein Werksteam darf nicht hinterherfahren. Wenn Cadillac auf dem letzten Platz rumfährt, ist das unter dem Niveau dieser Firma. Dann würde ein Ausstieg wohl sehr schnell in Erwägung gezogen.»

02:42 Video Archiv: Verstappen reicht Platz 5 in Las Vegas zur Titelsicherung Aus Sport-Clip vom 24.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden.