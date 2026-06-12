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Nach Protest Alpine-Pilot Gasly erhält Monaco-Podestplatz zurück

Fünf Tage nach dem GP Monaco rückt Pierre Gasly im Schlussklassement wieder auf den 3. Rang vor.

12.06.2026, 12:45

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Ein Mann in einem rosa Trikot vor einem verschwommenen Hintergrund.
Legende: Darf sich verspätet doch noch freuen Pierre Gasly. Imago/Aflosport

Der Alpine-Rennstall hat mit seinem Protest gegen die Wertung des GP Monaco Erfolg gehabt. Die Formel-1-Stewards gaben Pierre Gasly den auf der Strecke erkämpften 3. Rang zurück – auf Kosten von Red-Bull-Pilot Isack Hadjar. Für den 30-jährigen Gasly ist es der 6. Podestplatz seiner Formel-1-Karriere.

Gasly war nach zwei Fünf-Sekunden-Strafen auf den 7. Platz zurückversetzt worden, weil er in der Boxengasse zweimal minim zu schnell gefahren sein soll (0,1 km/h und 0,4 km/h). Dagegen erhob Alpine Protest. Nun gab der Weltverband FIA zu, dass es bei der Tempomessung ein Problem gegeben habe.

Auch andere Fahrer waren bei dem GP mit «Speeding»-Strafen belegt worden, ihre Teams hatten aber keinen fristgerechten Protest eingelegt. Gewonnen worden war das Rennen von Kimi Antonelli (Mercedes) vor Lewis Hamilton (Ferrari).

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