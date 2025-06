Legende: Ob es auch in Kanada rund läuft? Nico Hülkenberg ist zuversichtlich. imago images/Eibner

«Wir müssen es überprüfen und abwarten, wie es hier ist», sagte Nico Hülkenberg vor dem Grossen Preis von Kanada. Zwar hätten die neuen Teile an seinem Boliden beim GP in Spanien vor knapp 2 Wochen «grossen Einfluss» gehabt und ihn «gut performen lassen».

Auf dem Circuit Gilles-Villeneuve könne das aber «ziemlich unterschiedlich sein». Im Vergleich zum Rundkurs in Barcelona sei die Strecke in Montreal holprig und es würde mit «niedrigerer Geschwindigkeit» gefahren.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Qualifying zum GP Kanada können Sie am Samstag ab 21:55 Uhr live bei SRF verfolgen (Start in der SRF Sport App, danach Wechsel auf SRF zwei), das Rennen am Sonntag wird ab 19:30 Uhr live auf SRF zwei gezeigt.

Zudem war am letzten Rennwochenende das Glück auf Hülkenbergs Seite. Ein spätes Safety Car durch den Ausfall von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli und die Strafe gegen Weltmeister Max Verstappen spülten den 37-Jährigen zu seinem besten Rennergebnis seit 2019.

In der Konstrukteurswertung liegt Sauber dank Hülkenberg mit 16 Punkten auf Platz 8 – 2024 hatte Sauber in der ganzen Saison nur 4 Punkte geholt und war Letzter geworden. Im Team sei der «besondere» Ausgang des Rennens in Spanien auch deshalb «sehr willkommen und positiv» gewesen, gerade im Sinne der Moral, so Hülkenberg.

